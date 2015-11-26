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Pantera

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26 янв 2019 : 		 DAVE GROHL, COREY TAYLOR, REX BROWN, SCOTT IAN исполнили хит PANTERA

22 дек 2018 : 		 KILL DEVIL HILL, FIREBALL MINISTRY выступят на концерте памяти гитариста PANTERA

19 ноя 2018 : 		 PHILIP ANSELMO почтил память Даймбэга и Винни Пола

10 окт 2018 : 		 PHILIP ANSELMO и PHIL RIND исполнили песню PANTERA

28 авг 2018 : 		 Официальная причина смерти Винни Пола

15 авг 2018 : 		 Визит на могилу музыкантов PANTERA

17 июл 2018 : 		 DISTURBED исполнили песню PANTERA

8 июл 2018 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил PANTERA в память о Винни Поле

6 июл 2018 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил PANTERA в память о Винни Поле

5 июл 2018 : 		 Барабанщик SOUNDGARDEN/PEARL JAM о Винни Поле

5 июл 2018 : 		 Барабанщик MESHUGGAH о Винни Поле

5 июл 2018 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: «Я умолял Винни не возрождать PANTERA»

4 июл 2018 : 		 Вокалист SHINEDOWN о Винни Поле

4 июл 2018 : 		 GREG PRATO вспоминает Винни Пола

4 июл 2018 : 		 Барабанщик ALICE IN CHAINS о Винни Поле

2 июл 2018 : 		 Репортаж о "Vinnie Paul: A Public Celebration Of Life"

2 июл 2018 : 		 PHILIP ANSELMO сказал пару слов о Винни Поле

2 июл 2018 : 		 Первые фотографии с могилы Винни Пола

30 июн 2018 : 		 Поминки по Винни Полу пройдут первого июля

30 июн 2018 : 		 Винни Пол будет похоронен в гробу KISS

28 июн 2018 : 		 Смерть Винни Пола не считается подозрительной

27 июн 2018 : 		 Бывший барабанщик TYPE O NEGATIVE о Винни Поле

27 июн 2018 : 		 Музыканты MEGADETH вспоминают Винни Пола

26 июн 2018 : 		 Вокалист STAIND почтил память Винни Пола

25 июн 2018 : 		 SEBASTIAN BACH почтил память Винни Пола

25 июн 2018 : 		 Винни Пол хотел слышать дебют GUNS N' ROSES на своих похоранах
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DAVE GROHL, COREY TAYLOR, REX BROWN, SCOTT IAN исполнили хит PANTERA



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24 января в рамках "Dimebash" Rex Brown, Corey Taylor (SLIPKNOT, STONE SOUR), Dave Grohl (FOO FIGHTERS), Scott Ian (ANTHRAX), Charlie Benante (ANTHRAX) и Chris Broderick (MEGADETH, ACT OF DEFIANCE) исполнили кавер-версию классического трека PANTERA "Walk".



Watch DAVE GROHL, COREY TAYLOR, REX BROWN, SCOTT IAN Cover PANTERA's 'Walk' At This Year's 'Dimebash'






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Black Lotus


26 янв 2019, 01:21		Да. Хорошая группа была. Одна на миллион.


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