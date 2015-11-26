сегодня



DAVE GROHL, COREY TAYLOR, REX BROWN, SCOTT IAN исполнили хит PANTERA



24 января в рамках "Dimebash" Rex Brown, Corey Taylor (SLIPKNOT, STONE SOUR), Dave Grohl (FOO FIGHTERS), Scott Ian (ANTHRAX), Charlie Benante (ANTHRAX) и Chris Broderick (MEGADETH, ACT OF DEFIANCE) исполнили кавер-версию классического трека PANTERA "Walk".



















+1 -0



( 1 )





просмотров: 237

