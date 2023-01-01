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ROBERT TRUJILLO — о туре с PANTERA



ROBERT TRUJILLO в рамках недавнего интервью поделился своими воспоминаниями о турне с PANTERA:



«Это было в 1990 или 1991 году — прошло столько лет. Возможно, это был 1989-й. Я не помню. Это было очень давно. Тогда Phil'y было 22 года. Так что давайте прикинем... Но [дебютный альбом PANTERA на крупном лейбле] "Cowboys From Hell" только что вышел. И это был тур SUICIDAL TENDENCIES, EXODUS и PANTERA.



Изначально, когда я услышал название PANTERA, я автоматически подумал: "Подождите. Что случилось с этой группой?", не представляя, насколько они были тяжёлыми, крутыми и энергичными на сцене. Для меня это был важный момент, потому что это был один из моих первых туров с SUICIDAL TENDENCIES. А также [это было] в те времена, когда мы общались и сближались с другими группами. Если случались выходные дни, мы проводили их вместе. И мы делились музыкой, слушали разные кассеты и проникались ими...



Я помню, у Phil'а были первые демо-кассеты, что я услышал... Кажется, это были EXHORDER; потом были демо [RED HOT] CHILI PEPPERS; потом MR. BUNGLE — все эти эксцентричные, немного сумасшедшие альтернативные группы, от супертяжёлых до альтернативного фанк-металла. Так что время было увлекательное, когда мы ездили в турне с PANTERA!»







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