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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 25
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
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Pantera

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29 дек 2022 : 		 PANTERA: вид сзади от Rob'a

29 дек 2022 : 		 Басист SKID ROW — о концертах PANTERA: «Это замечательно»

28 дек 2022 : 		 Видео полного выступления PANTERA

27 дек 2022 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления PANTERA

23 дек 2022 : 		 Drum-cam от PANTERA

22 дек 2022 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE о реюнионе PANTERA

21 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

20 дек 2022 : 		 ROBB FLYNN — о PANTERA

20 дек 2022 : 		 PANTERA в 4К

19 дек 2022 : 		 Бывший фронтмен JUDAS PRIEST — о концертах PANTERA: «Это чествование, а не воссоединение»

19 дек 2022 : 		 Гитарист BRET'a MICHAELS'a: «Phil просто г...к!»

17 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

17 дек 2022 : 		 Басисту PANTERA хорошечно!

16 дек 2022 : 		 Видео с секретной репетиции PANTERA

15 дек 2022 : 		 Барабанщик ANTHRAX — о концертах PANTERA: «Это не было воссоединением»

15 дек 2022 : 		 PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных

14 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

13 дек 2022 : 		 Басист PANTERA: «Не хотел подставлять братушек!»

12 дек 2022 : 		 PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a

11 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

10 дек 2022 : 		 CHARLIE BENANTE: «Готовился к PANTERA месяцами»

8 дек 2022 : 		 PAUL STANLEY доволен новой PANTERA

8 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

7 дек 2022 : 		 Барабанщик PANTERA — о первом концерте: «Я медитировал под металл!»

5 дек 2022 : 		 Мультикамерная съемка полного выступления PANTERA

5 дек 2022 : 		 Басист PANTERA: «Вера братьев заставила меня совершенствоваться»
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Басист SKID ROW — о концертах PANTERA: «Это замечательно»



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Rachel Bolan высказал своё мнение о возвращении группы в недавнем интервью с Рубеном Москедой из We Go To 11. На вопрос, посетит ли он какие-либо концерты PANTERA, он ответил:

«Конечно да. Я буду ходить на них столько раз, сколько получится. Я вижу много скептиков, но дело вот в чём... Во-первых, Дайм и Charlie были лучшими друзьями. На похоронах Дайма Charlie произнёс потрясающую хвалебную речь, от которой у меня бегут мурашки по коже при одной мысли об этом. И эти ребята были очень близки — Zakk и Дайм. И остальные ребята были очень близки. Эти два человека были для PANTERA как дальние родственники, а PANTERA — для них.

Здорово, что они делают это и сохраняют музыку PANTERA живой, сохраняют дух Дайма и Винни. Не похоже, что они делают это без согласия наследников Эбботта и Риты [Хейни, подружки Даймбэга]. Так что я думаю, это замечательно. Я очень рад за Phil'a и Rex'a. Я дружу со всеми этими ребятами, но Phil и Rex... И я знаю Zakk'a уже очень давно. Я очень рад за всех, особенно за Phil'a и Rex'a. Они собираются и исполняют эти песни... Сколько лет прошло с тех пор, как они их играли? Особенно Phil и Rex вместе. Это будет чертовски потрясающе, и я с нетерпением жду этого».




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