Басист SKID ROW — о концертах PANTERA: «Это замечательно»



Rachel Bolan высказал своё мнение о возвращении группы в недавнем интервью с Рубеном Москедой из We Go To 11. На вопрос, посетит ли он какие-либо концерты PANTERA, он ответил:



«Конечно да. Я буду ходить на них столько раз, сколько получится. Я вижу много скептиков, но дело вот в чём... Во-первых, Дайм и Charlie были лучшими друзьями. На похоронах Дайма Charlie произнёс потрясающую хвалебную речь, от которой у меня бегут мурашки по коже при одной мысли об этом. И эти ребята были очень близки — Zakk и Дайм. И остальные ребята были очень близки. Эти два человека были для PANTERA как дальние родственники, а PANTERA — для них.



Здорово, что они делают это и сохраняют музыку PANTERA живой, сохраняют дух Дайма и Винни. Не похоже, что они делают это без согласия наследников Эбботта и Риты [Хейни, подружки Даймбэга]. Так что я думаю, это замечательно. Я очень рад за Phil'a и Rex'a. Я дружу со всеми этими ребятами, но Phil и Rex... И я знаю Zakk'a уже очень давно. Я очень рад за всех, особенно за Phil'a и Rex'a. Они собираются и исполняют эти песни... Сколько лет прошло с тех пор, как они их играли? Особенно Phil и Rex вместе. Это будет чертовски потрясающе, и я с нетерпением жду этого».







