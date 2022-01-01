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*CORONER начнут запись зимой 24
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
*MARK TORNILLO — об участии в ACCEPT: «Это подарок от Бога» 15
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Pantera

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4 ноя 2022 : 		 ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, это будет звучать по-моему»

3 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «PANTERA просто от$$$ет вас в мозг!»

29 окт 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о концертах PANTERA 2023

28 окт 2022 : 		 Места для PANTERA уже не хватает

27 окт 2022 : 		 CHRIS JERICHO — о PANTERA 2023

27 окт 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о PANTERA 2023

27 окт 2022 : 		 Dave Lombardo — о PANTERA 2023

19 окт 2022 : 		 ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA

17 окт 2022 : 		 VINNY APPICE — о возвращении PANTERA: «Я думаю, это здорово»

15 окт 2022 : 		 ROB HALFORD — о воссоединении участников PANTERA

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27 сен 2022 : 		 Фронтмен NICKELBACK — о концертах PANTERA: «Я хочу это увидеть»

21 сен 2022 : 		 Музыканты EYEHATEGOD — о PANTERA 2023

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31 авг 2022 : 		 Техник Дайма одобряет PANTERA 2023

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ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, это будет звучать по-моему»



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Zakk Wylde в интервью Guitar World поделился своим видением участия в реюнионе PANTERA:

«Что бы я ни делал, это будет звучать по-моему. Я могу практиковаться сколько угодно и оставаться настолько преданным, насколько захочу, но я никогда не смогу избежать этого. Это как если бы Рэнди Роадс играл "Eruption" Эдди Ван Халена. Что бы он ни сделал, всё равно это будет звучать так, как будто играет Рэнди, а не Эдди. Вы никогда не перепутаете Рэнди с Эдди или Эдди с Рэнди, и то же самое происходит со мной, когда я играю вещи Дайма».

Что касается того, как он планирует подходить к исполнению материала, он сказал:

«Я собираюсь выучить партии, быть настолько верным тому, что сделал Дайм, насколько это возможно, и оставаться самим собой. Я буду получать от этого удовольствие, зная, что я не буду звучать как Дайм, равно как и никто другой не должен этого делать, как это бывает, когда я играю с Ozzy или кем-то ещё».




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