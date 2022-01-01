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ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, это будет звучать по-моему»



Zakk Wylde в интервью Guitar World поделился своим видением участия в реюнионе PANTERA:



«Что бы я ни делал, это будет звучать по-моему. Я могу практиковаться сколько угодно и оставаться настолько преданным, насколько захочу, но я никогда не смогу избежать этого. Это как если бы Рэнди Роадс играл "Eruption" Эдди Ван Халена. Что бы он ни сделал, всё равно это будет звучать так, как будто играет Рэнди, а не Эдди. Вы никогда не перепутаете Рэнди с Эдди или Эдди с Рэнди, и то же самое происходит со мной, когда я играю вещи Дайма».



Что касается того, как он планирует подходить к исполнению материала, он сказал:



«Я собираюсь выучить партии, быть настолько верным тому, что сделал Дайм, насколько это возможно, и оставаться самим собой. Я буду получать от этого удовольствие, зная, что я не буду звучать как Дайм, равно как и никто другой не должен этого делать, как это бывает, когда я играю с Ozzy или кем-то ещё».







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