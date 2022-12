сегодня



Барабанщик PANTERA — о первом концерте: «Я медитировал под металл!»



Charlie Benante поделился впечатлением от первого выступления в составе PANTERA:



«Если я скажу, что не переживал, то солгу. Волнение, страх, эмоции, любовь и работа, которая была проделана, — всё это сыграло свою роль в том, что было у меня в мыслях. Когда я поднялся туда, всё это, казалось, исчезло (за исключением холодной 10-градусной погоды). Я посмотрел на @philiphanselmo @rexbrownofficial и @zakkwyldebls и почувствовал связь, Bam!!!! Заиграл "New Level", и мы начали. Я продолжал смотреть на свой сет-лист и был в предвкушении следующей песни.



Спасибо #sterlingwinfield за то, что он привёз мне старый браслет @dimebagdarrell и пару старых перчаток @vinniepaul3. Я надел напульсник и взял с собой перчатки. У меня было несколько мгновений, когда я чувствовал, что меня там нет, что я попал в какое-то другое место. Думаю, я медитировал под металл, не смейтесь... Я серьёзно.



Спасибо семье @panteraofficial, спасибо команде и потрясающим фанатам, которые так позитивно относились к происходящему. Спасибо @carlaharvey и @miacbenante за то, что изо дня в день слушали мои песни PANTERA. Я с нетерпением жду встречи со всеми вами, чтобы отлично провести время, играя эти произведения и заново переживая ощущение того, какая это великая группа!»





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 336