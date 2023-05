сегодня



Лидер THE SMASHING PUMPKINS любит PANTERA и SLAYER



Billy Corgan в интервью Revolver назвал 11 своих самых любимых металлических групп всех времён, среди которых оказались PANTERA, SLAYER, MERCYFUL FATE и BLACK SABBATH.



Он сказал о PANTERA следующее:



«Я видел их много раз. Я знал эту группу ещё с тех времён. Даймбэг Даррелл даже подарил мне гитару, которой я очень дорожу. PANTERA была одной из тех групп в начале 90-х, которые не все на альтернативной стороне этого уравнения поняли сразу, потому что их считали обычной металлической группой. Но со временем, я считаю, многие люди в альтернативной музыке поняли, что PANTERA — одна из тех групп, которые выходят за рамки жанров. Я думаю, что с точки зрения тематики и того, как они изменили металл, заставив других играть другой металл впоследствии, я полагаю, что это переводит их в какую-то очень ограниченную категорию. Как и великие металлические группы, они почти создали свою отдельную музыкальную категорию».



Corgan также сказал о SLAYER:



«SLAYER, вероятно, является моей любимой супертяжёлой группой всех времён. Но в каком-то смысле так почти невозможно сказать, потому что, как мне однажды сказали, SLAYER делают музыку SLAYER. Называть SLAYER тяжёлой группой, хард-роком или металлом неправильно — только SLAYER звучит как SLAYER. Поэтому я всегда считал, что им нужна отдельная категория. Мне посчастливилось дважды увидеть SLAYER во время их последнего, я полагаю, прощального тура. Кажется, я видел пятый перед финальным концерт в Румынии. И я видел SLAYER в 1984 году во время тура "Reign In Blood". [Примечание редактора: альбом "Reign In Blood" вышел в 1986 году]. Я был один со своей готической причёской; хотите верьте, хотите нет, но у меня когда-то была готическая прическа. Было немного страшно в Aragon Ballroom во время тура "Reign In Blood". Это невероятная группа. Что ещё тут можно добавить?»







