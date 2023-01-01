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*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 24
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
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Pantera

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4 май 2023 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS любит PANTERA и SLAYER

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10 апр 2023 : 		 VINNY APPICE — о туре PANTERA: «Они могли бы сделать это раньше»

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27 мар 2023 : 		 Первый концерт PANTERA. В 2023

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8 мар 2023 : 		 MORGAN LANDER: «Душа PANTERA ушла»

1 мар 2023 : 		 PANTERA сможет кинуть в Германии

21 фев 2023 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — о реюнионе PANTERA: «Будет хорошо, но иначе»

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14 фев 2023 : 		 Барабанщик PANTERA: «Чего вы ко мне цепляетесь?»

10 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE будет продавать гитары с концертов PANTERA

10 фев 2023 : 		 Над возвращением PANTERA работали два года

7 фев 2023 : 		 TODD LA TORRE о реюнионе PANTERA

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26 янв 2023 : 		 PANTERA отменили и в Австрии

24 янв 2023 : 		 Бывший гитарист EXODUS — о возвращении PANTERA

24 янв 2023 : 		 Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA

22 янв 2023 : 		 PEPPER KEENAN — о реюнионе PANTERA

21 янв 2023 : 		 MAX CAVALERA — о реюнионе PANTERA

21 янв 2023 : 		 Гитарист SKID ROW рад возвращению PANTERA
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Лидер THE SMASHING PUMPKINS любит PANTERA и SLAYER



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Billy Corgan в интервью Revolver назвал 11 своих самых любимых металлических групп всех времён, среди которых оказались PANTERA, SLAYER, MERCYFUL FATE и BLACK SABBATH.

Он сказал о PANTERA следующее:

«Я видел их много раз. Я знал эту группу ещё с тех времён. Даймбэг Даррелл даже подарил мне гитару, которой я очень дорожу. PANTERA была одной из тех групп в начале 90-х, которые не все на альтернативной стороне этого уравнения поняли сразу, потому что их считали обычной металлической группой. Но со временем, я считаю, многие люди в альтернативной музыке поняли, что PANTERA — одна из тех групп, которые выходят за рамки жанров. Я думаю, что с точки зрения тематики и того, как они изменили металл, заставив других играть другой металл впоследствии, я полагаю, что это переводит их в какую-то очень ограниченную категорию. Как и великие металлические группы, они почти создали свою отдельную музыкальную категорию».

Corgan также сказал о SLAYER:

«SLAYER, вероятно, является моей любимой супертяжёлой группой всех времён. Но в каком-то смысле так почти невозможно сказать, потому что, как мне однажды сказали, SLAYER делают музыку SLAYER. Называть SLAYER тяжёлой группой, хард-роком или металлом неправильно — только SLAYER звучит как SLAYER. Поэтому я всегда считал, что им нужна отдельная категория. Мне посчастливилось дважды увидеть SLAYER во время их последнего, я полагаю, прощального тура. Кажется, я видел пятый перед финальным концерт в Румынии. И я видел SLAYER в 1984 году во время тура "Reign In Blood". [Примечание редактора: альбом "Reign In Blood" вышел в 1986 году]. Я был один со своей готической причёской; хотите верьте, хотите нет, но у меня когда-то была готическая прическа. Было немного страшно в Aragon Ballroom во время тура "Reign In Blood". Это невероятная группа. Что ещё тут можно добавить?»




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