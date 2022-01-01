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*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 18
*Новая песня IN FLAMES 15
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 13
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Pantera

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3 авг 2022 : 		 Барабанщик THREE DAYS GRACE — за Zakk'a

31 июл 2022 : 		 Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA

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17 июл 2022 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD одобряет Zakk'a в PANTERA

15 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE и CHARLIE BENANTE в PANTERA

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4 апр 2022 : 		 Новое пиво от PANTERA

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21 фев 2022 : 		 PHILIP ANSELMO — о песне PANTERA "Mouth For War"

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24 авг 2021 : 		 Умер дизайнер гитар Даймбэга

24 авг 2021 : 		 Представитель DEAN GUITARS ответил на обвинения со стороны родственников гитариста PANTERA

24 авг 2021 : 		 Наследники гитариста PANTERA против DEAN GUITARS

20 июл 2021 : 		 PANTERA и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

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10 фев 2021 : 		 REX BROWN: «Переиздания ранней PANTERA? Ну...»

9 фев 2021 : 		 REX BROWN: «ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA не будет»

2 янв 2021 : 		 KATANA CARTEL почтили память гитариста PANTERA

25 ноя 2020 : 		 3D-фигурка от PANTERA

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Барабанщик THREE DAYS GRACE — за Zakk'a



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Neil Sanderson в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, что он думает о составе PANTERA 2023:

«Даже в моём окружении есть большие поклонники PANTERA. Я считаю, что Zakk Wylde был наиболее очевидным выбором для этой работы. И он будет тем, кем должен быть.

Я видел PANTERA, когда они выступали на разогреве у BLACK... Это было одно из самых крутых шоу, на которых я когда-либо был: BLACK SABBATH, PANTERA и DEFTONES в Торонто. Это был последний раз, когда я видел PANTERA. Это было просто потрясающе.

Так что будет интересно посмотреть. Будет очень интересно посмотреть, что из этого всего получится».




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