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Барабанщик THREE DAYS GRACE — за Zakk'a



Neil Sanderson в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, что он думает о составе PANTERA 2023:



«Даже в моём окружении есть большие поклонники PANTERA. Я считаю, что Zakk Wylde был наиболее очевидным выбором для этой работы. И он будет тем, кем должен быть.



Я видел PANTERA, когда они выступали на разогреве у BLACK... Это было одно из самых крутых шоу, на которых я когда-либо был: BLACK SABBATH, PANTERA и DEFTONES в Торонто. Это был последний раз, когда я видел PANTERA. Это было просто потрясающе.



Так что будет интересно посмотреть. Будет очень интересно посмотреть, что из этого всего получится».







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