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*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 54
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 36
*Умерла Шинейд О'Коннор 33
*Новое видео U.D.O. 22
*Новое видео PRIMAL FEAR 22
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Pantera

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28 июл 2023 : 		 Барабанщик OVERKILL поддерживает возвращение PANTERA

28 июл 2023 : 		 PANTERA на Inkcarceration 2023

26 июл 2023 : 		 Гитарист DROWNING POOL о реюнионе PANTERA

16 июл 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

11 июл 2023 : 		 PANTERA в Италии

10 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о возвращении PANTERA: «Очень рад!»

9 июл 2023 : 		 Гитарист THE HAUNTED мог оказаться в PANTERA

6 июл 2023 : 		 ZAKK WYLDE — о туре PANTERA

4 июл 2023 : 		 Музыканты KREATOR присоединились на сцене к PANTERA

2 июл 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

30 июн 2023 : 		 Барабанщик ALTER BRIDGE — о реюнионе PANTERA

29 июн 2023 : 		 MAX CAVALERA присоединился на сцене к PANTERA

26 июн 2023 : 		 Вокалист SATYRICON присоединился на сцене к PANTERA

20 июн 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

19 июн 2023 : 		 Лидер SMASHING PUMPKINS — о том, как он защитил METALLICA при общении с PANTERA

16 июн 2023 : 		 Гитарист PANTERA: «Реюнион — это круто!»

15 июн 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

14 июн 2023 : 		 PANTERA в Праге

6 июн 2023 : 		 Кавер-версия PANTERA от RIVERSEND

4 июн 2023 : 		 RICHARD PATRICK рад возвращению PANTERA

3 июн 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

2 июн 2023 : 		 Бокс-сет PANTERA летом

1 июн 2023 : 		 ATTILA CSIHAR спелся с PANTERA

1 июн 2023 : 		 Вторая платина PANTERA

30 май 2023 : 		 Видео полного выступления PANTERA

28 май 2023 : 		 Первое за 23 года европейское выступление PANTERA
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PANTERA на Inkcarceration 2023



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Группа PANTERA опубликовала видео, рассказывающее о выступлении в рамках Inkcarceration 2023.

PANTERA Share Recap Video From Inkcarceration 2023




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