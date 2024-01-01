сегодня



PANTERA впервые выступила в Madison Square Garden



PANTERA впервые выступила в Madison Square Garden — видео доступно ниже:



01. A New Level

02. Mouth For War

03. Strength Beyond Strength

04. Becoming

05. I'm Broken

06. Suicide Note Pt. II

07. 5 Minutes Alone

08. This Love

09. Floods

10. Walk

11. Domination / Hollow

12. Cowboys From Hell



Encore:



13. Fucking Hostile







+2 -0



просмотров: 207

