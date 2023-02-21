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Pantera

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MAX CAVALERA: «Без братьев Эбботт это не PANTERA»



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Max Cavalera, который последние несколько лет даёт концерты, ориентированные на материал SEPULTURA, со своим братом, бывшим барабанщиком SEPULTURA Igor'ом Cavalera, высказался на тему о возвращении PANTERA в интервью Томасу С. Орвату-младшему из Rock Interview Series:

«У этого есть две стороны, верно?! Это сложный вопрос, потому что с одной стороны, я понимаю, что фэны хотят видеть это, и ещё остались участники группы, но два ключевых элемента потеряны — братья, которые незаменимы, по моему мнению. Так что это сложный вопрос. Действительно сложный.

Единственное, что может быть... Немного странно, что они называют это PANTERA. По-моему, это должен быть какой-то трибьют PANTERA. В этом было бы больше дани уважения тем песням и той эпохе. Потому что я думаю, что без братьев Эбботт это не PANTERA».




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21 фев 2023
F
Frostauskas
«Потому что я думаю, что без братьев Эбботт это не PANTERA». - то же самое можно сказать и о теперешней Сепультуре...
Like!1
21 фев 2023
gravitgroove
Frostauskas, да, конечно, поэтому и создали Конспираси, в котором есть братья, но который, почему-то, не звучал и не звучит, как Sepultura. Даже исполняя старый материал. Интересно это, почему?! ))
Ответ прост - Киссер - это 50 % звучания и 50 % от всего материала классического состава.

Конспираси - это 50% сольники Риццо со старым панком на вокале и его братом на ударных.
Like!1
21 фев 2023
Вашингтон Ирвинг
Надо было вместо одних братьев брать этих, получилась бы Paltura или Sepuntera. Материал Pantera + Sepultura золотых времен, ещё больше бабок, похрен, что звучало бы как отрыжка.

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