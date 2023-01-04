3 янв 2023



RICHIE FAULKNER: ZAKK WYLDE идеален для PANTERA



RICHIE FAULKNER в рамках беседы на радиостанции Real Rock 100.3 ответил на вопрос, что он думает о ZAKK'е WYLDE'e в PANTERA:



«Я считаю, что только один человек мог бы выполнить эту работу. Он тот, кто нужен. Он единственный подходящий для этого парень. Отношения, которые у него были с Даймом, превыше всего остального. Я к тому, что есть множество исполнителей, которые могут играть эти вещи нота в ноту, но я уверен, что целостность, которую привносит в это дело Zakk благодаря его отношениям с Даймом, как мне представляется, не сопоставима ни с кем, так что никто другой на этой планете не сможет справиться с этой задачей так, как он.



Я не считаю, что нужно играть материал нота в ноту. Я всегда говорю о том, что всё должно идти от души. Конечно, люди могут со мной не согласиться, но это только мое мнение. Дайм играл от души. Все дело в эмоциях и страсти. И я уверен, что если вы вкладываете в музыку эмоции и страсть, то это именно то, что и необходимо. Любой может выучить ноты с листа, но если у вас нет страсти и эмоций, что вы хотите получить от музыки?



Итак, Zakk — тот, кто нужен. Только он и должен был быть. И должно получиться просто здорово... PANTERA были потрясающими, и услышать эти песни снова, это будет просто... бомба!



Интернет — это одна реальность, а реальность — это другая реальность. И это будет нечто из ряда вон выходящее!»







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