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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 21
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 19
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
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Pantera

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3 янв 2023 : 		 MARK TREMONTI: «В PANTERA ни ногой!»

3 янв 2023 : 		 RICHIE FAULKNER: ZAKK WYLDE идеален для PANTERA

31 дек 2022 : 		 CHARLIE BENANTE опубликовал подборку с выступления PANTERA

29 дек 2022 : 		 PANTERA: вид сзади от Rob'a

29 дек 2022 : 		 Басист SKID ROW — о концертах PANTERA: «Это замечательно»

28 дек 2022 : 		 Видео полного выступления PANTERA

27 дек 2022 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления PANTERA

23 дек 2022 : 		 Drum-cam от PANTERA

22 дек 2022 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE о реюнионе PANTERA

21 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

20 дек 2022 : 		 ROBB FLYNN — о PANTERA

20 дек 2022 : 		 PANTERA в 4К

19 дек 2022 : 		 Бывший фронтмен JUDAS PRIEST — о концертах PANTERA: «Это чествование, а не воссоединение»

19 дек 2022 : 		 Гитарист BRET'a MICHAELS'a: «Phil просто г...к!»

17 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

17 дек 2022 : 		 Басисту PANTERA хорошечно!

16 дек 2022 : 		 Видео с секретной репетиции PANTERA

15 дек 2022 : 		 Барабанщик ANTHRAX — о концертах PANTERA: «Это не было воссоединением»

15 дек 2022 : 		 PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных

14 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

13 дек 2022 : 		 Басист PANTERA: «Не хотел подставлять братушек!»

12 дек 2022 : 		 PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a

11 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

10 дек 2022 : 		 CHARLIE BENANTE: «Готовился к PANTERA месяцами»

8 дек 2022 : 		 PAUL STANLEY доволен новой PANTERA

8 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA
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|||| 3 янв 2023

RICHIE FAULKNER: ZAKK WYLDE идеален для PANTERA



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RICHIE FAULKNER в рамках беседы на радиостанции Real Rock 100.3 ответил на вопрос, что он думает о ZAKK'е WYLDE'e в PANTERA:

«Я считаю, что только один человек мог бы выполнить эту работу. Он тот, кто нужен. Он единственный подходящий для этого парень. Отношения, которые у него были с Даймом, превыше всего остального. Я к тому, что есть множество исполнителей, которые могут играть эти вещи нота в ноту, но я уверен, что целостность, которую привносит в это дело Zakk благодаря его отношениям с Даймом, как мне представляется, не сопоставима ни с кем, так что никто другой на этой планете не сможет справиться с этой задачей так, как он.

Я не считаю, что нужно играть материал нота в ноту. Я всегда говорю о том, что всё должно идти от души. Конечно, люди могут со мной не согласиться, но это только мое мнение. Дайм играл от души. Все дело в эмоциях и страсти. И я уверен, что если вы вкладываете в музыку эмоции и страсть, то это именно то, что и необходимо. Любой может выучить ноты с листа, но если у вас нет страсти и эмоций, что вы хотите получить от музыки?

Итак, Zakk — тот, кто нужен. Только он и должен был быть. И должно получиться просто здорово... PANTERA были потрясающими, и услышать эти песни снова, это будет просто... бомба!

Интернет — это одна реальность, а реальность — это другая реальность. И это будет нечто из ряда вон выходящее!»




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4 янв 2023
Kliops144
"Интернет — это одна реальность, а реальность — это другая реальность."

Сезон цитат этого года объявляю открытым!
Like!1
4 янв 2023
В
Вашингтон Ирвинг
Kliops144, если волк не играет ноту в ноту, это не значит, что он играет от души, потому что от души он может играть только с братом…
Like!1
4 янв 2023
Saint Portnoy
Да, у этого пиздюка ещё не спрашивали мнения о Пантере без единого оригинального члена.

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