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Pantera

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Фронтмен SAXON: «Мне нравится PANTERA, и эта музыка должна звучать вживую»



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Фронтмен SAXON Biff Byford вставил свои пару пенсов о туре PANTERA в новом интервью для Audio Ink Radio:

«Да, мне нравится PANTERA. Все ребята из PANTERA были большими поклонниками SAXON. Мы встречались с ними несколько раз в прошлом. Мы знаем, что Даймбэг был нашим большим поклонником. На всех них очень сильно повлияли SAXON, JUDAS PRIEST, MOTÖRHEAD. Так что да, мне нравится PANTERA. И я знаю, что Zakk Wylde играет на гитаре. Я думаю, это хорошо. Мне нравится PANTERA, и эта музыка должна звучать вживую. Я знаю, что Даймбэга и Винни больше нет, но я считаю, что они незримо присутствуют.

Я знаю, что это спорно, но я думаю, что это должно быть сделано, потому что это не значит, что этих парней нет. Они ушли из жизни, но это не значит, что их не пригласили на вечеринку. Я уверен, что если бы они были живы, PANTERA всё равно бы существовали, не так ли? Если бы Даймбэг был жив».




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22 янв 2024
gravitgroove
- "Да, мне нравится PANTERA. Все ребята из PANTERA были большими поклонниками SAXON"

Дальше этого не имеет смысла читать.
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просмотров: 386

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