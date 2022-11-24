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Барабанщик NONPOINT о PANTERA 2023



Решил словить и свои пару секунд славы барабанщик NONPOINT Robb Rivera, считающий, что и его мнение о реюнионе PANTERA имеет какое-то значение:



«Меня спросили о воссоединении/трибьюте PANTERA, и вот мое мнение. Да нет у меня никакого мнения, это не моя команда и не мой бизнес. Видел ли я классический состав? Да, видел, и это было невероятно. Пойду ли я на новый состав? Безусловно, в конце концов, я все еще люблю эти песни!»











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