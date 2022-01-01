Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 51
*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 26
*MORBID ANGEL не хотят играть в нынешних условиях 21
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 20
*Гитарист MACHINE HEAD: «Альбом просто классный!» 20
[= ||| все новости группы



*

Pantera

*



21 фев 2022 : 		 PHILIP ANSELMO — о песне PANTERA "Mouth For War"

22 дек 2021 : 		 SAMMY HAGAR: «Меня звали в PANTERA»

8 дек 2021 : 		 Клуб, где был убит гитарист PANTERA, разрушен

24 авг 2021 : 		 Директор DEAN GUITARS обвиняет Риту Хейни в клевете

24 авг 2021 : 		 Умер дизайнер гитар Даймбэга

24 авг 2021 : 		 Представитель DEAN GUITARS ответил на обвинения со стороны родственников гитариста PANTERA

24 авг 2021 : 		 Наследники гитариста PANTERA против DEAN GUITARS

20 июл 2021 : 		 PANTERA и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

9 мар 2021 : 		 Музыканты BARONESS, CODE ORANGE и CONVERGE исполняют PANTERA

10 фев 2021 : 		 REX BROWN: «Переиздания ранней PANTERA? Ну...»

9 фев 2021 : 		 REX BROWN: «ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA не будет»

2 янв 2021 : 		 KATANA CARTEL почтили память гитариста PANTERA

25 ноя 2020 : 		 3D-фигурка от PANTERA

20 ноя 2020 : 		 PANTERA и TEXAS ALE PROJECT выпустят пиво

23 окт 2020 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

13 окт 2020 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

7 окт 2020 : 		 Будут ли переизданы ранние пластинки PANTERA?

28 сен 2020 : 		 PANTERA могут выпустить пиво

10 сен 2020 : 		 Детали переиздания PANTERA

28 июл 2020 : 		 Переиздание PANTERA выйдет осенью

27 июл 2020 : 		 PANTERA отмечает юбилей

24 июл 2020 : 		 Юбилейный постер PANTERA

3 июн 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH — о концертах с PANTERA

1 июн 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE исполняет песню PANTERA

27 май 2020 : 		 Техасский тур по местам славы PANTERA

11 май 2020 : 		 PANTERA собрала 100 000 на футболке
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PHILIP ANSELMO — о песне PANTERA "Mouth For War"



zoom
В рамках недавнего интервью Philip Anselmo признался, что именно он придумал рифф "Mouth For War":

«Когда мы сочиняли "Mouth For War", я написал основной рифф, и он понравился Даймбэгу [гитаристу PANTERA Дарреллу Эбботту]. И рифф зазвучал в тысячу раз лучше, когда он сыграл его и сделал его своим. И все — Боже — они доработали её; мы собрали эту песню воедино. Я думаю, мы знали, что написали очень хороший трек. И я считаю, что видео для своего времени было уникальным, новаторским, наполненным экшном и тому подобным — очень в духе 90-х».

PHILIP ANSELMO Looks Back On PANTERA














Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )
21 фев 2022, 14:37
Этот и A new level - флагманы альбома, но по странному стечению обстоятельств Walk стала блокбастером во всей дискографии. Видимо «яркий» текст делает из любого убогого инструментала суперхит


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 313

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом