сегодня



PHILIP ANSELMO — о песне PANTERA "Mouth For War"



В рамках недавнего интервью Philip Anselmo признался, что именно он придумал рифф "Mouth For War":



«Когда мы сочиняли "Mouth For War", я написал основной рифф, и он понравился Даймбэгу [гитаристу PANTERA Дарреллу Эбботту]. И рифф зазвучал в тысячу раз лучше, когда он сыграл его и сделал его своим. И все — Боже — они доработали её; мы собрали эту песню воедино. Я думаю, мы знали, что написали очень хороший трек. И я считаю, что видео для своего времени было уникальным, новаторским, наполненным экшном и тому подобным — очень в духе 90-х».































