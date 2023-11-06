6 ноя 2023



Видео с выступления PANTERA



Видео с выступления PANTERA, состоявшееся на разогреве у METALLICA третьего ноября в Dome at America's Center, St. Louis, Missouri, доступно для просмотра ниже:



01. A New Level

02. Mouth For War

03. Strength Beyond Strength

04. Becoming

05. I'm Broken

06. 5 Minutes Alone

07. This Love

08. Fucking Hostile

09. Walk

10. Domination / Hollow

11. Cowboys From Hell











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