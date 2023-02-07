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TODD LA TORRE о реюнионе PANTERA



TODD LA TORRE не остался в стороне самой любимой темы последних месяцев и также принял участие во флэшмобе: "Что ты думаешь о возвращении PANTERA":



«Смотрите, это же два оригинальных музыканта. Это то же самое, что и QUEENSRŸCHE. Это то же самое, что и JUDAS PRIEST. Это то же самое, что и 99 процентов всех групп, которые мы когда-либо любили из этой эпохи.



Есть только один Дайм. Да, я понимаю. Я понимаю это. Но я считаю, что это их группа, и [Philip -] вокалист, и Rex Brown там, и если они хотят выйти и сыграть... Charlie исполняет барабанные партии в точности. Хорошо, Zakk играет по-своему. Он не пытается подражать. У него есть своя индивидуальность. И я думаю, из-за этой известности... Он — лицо, которое любят все, верно? Все любят Zakk. И он играет с группой.



Я полностью поддерживаю эту идею. Это их группа; это не твоя. Они могут делать все, что хотят. И либо ты видел их изначально, как многие из нас в свое время... Это самое близкое, что ты когда-либо получишь. Так что либо примите это и порадуйтесь за них, что они это делают, либо просто слушайте старые вещи и не обращайте на происходящее внимания».







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