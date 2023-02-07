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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 25
*Потери в NERVOSA 23
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 18
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
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Pantera

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7 фев 2023 : 		 TODD LA TORRE о реюнионе PANTERA

5 фев 2023 : 		 Гитарист ANTHRAX рад, что Charlie в PANTERA

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26 янв 2023 : 		 PANTERA отменили и в Австрии

24 янв 2023 : 		 Бывший гитарист EXODUS — о возвращении PANTERA

24 янв 2023 : 		 Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA

22 янв 2023 : 		 PEPPER KEENAN — о реюнионе PANTERA

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21 янв 2023 : 		 Гитарист SKID ROW рад возвращению PANTERA

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11 янв 2023 : 		 Гитарист MACHINE HEAD/DECAPITATED рад воссоединению PANTERA

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10 янв 2023 : 		 Гитарист EYEHATEGOD рад возвращению PANTERA

7 янв 2023 : 		 Рассматривались ли другие музыканты в PANTERA?

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3 янв 2023 : 		 RICHIE FAULKNER: ZAKK WYLDE идеален для PANTERA

31 дек 2022 : 		 CHARLIE BENANTE опубликовал подборку с выступления PANTERA

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29 дек 2022 : 		 Басист SKID ROW — о концертах PANTERA: «Это замечательно»

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27 дек 2022 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления PANTERA

23 дек 2022 : 		 Drum-cam от PANTERA

22 дек 2022 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE о реюнионе PANTERA

21 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

20 дек 2022 : 		 ROBB FLYNN — о PANTERA
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TODD LA TORRE о реюнионе PANTERA



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TODD LA TORRE не остался в стороне самой любимой темы последних месяцев и также принял участие во флэшмобе: "Что ты думаешь о возвращении PANTERA":

«Смотрите, это же два оригинальных музыканта. Это то же самое, что и QUEENSRŸCHE. Это то же самое, что и JUDAS PRIEST. Это то же самое, что и 99 процентов всех групп, которые мы когда-либо любили из этой эпохи.

Есть только один Дайм. Да, я понимаю. Я понимаю это. Но я считаю, что это их группа, и [Philip -] вокалист, и Rex Brown там, и если они хотят выйти и сыграть... Charlie исполняет барабанные партии в точности. Хорошо, Zakk играет по-своему. Он не пытается подражать. У него есть своя индивидуальность. И я думаю, из-за этой известности... Он — лицо, которое любят все, верно? Все любят Zakk. И он играет с группой.

Я полностью поддерживаю эту идею. Это их группа; это не твоя. Они могут делать все, что хотят. И либо ты видел их изначально, как многие из нас в свое время... Это самое близкое, что ты когда-либо получишь. Так что либо примите это и порадуйтесь за них, что они это делают, либо просто слушайте старые вещи и не обращайте на происходящее внимания».




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7 фев 2023
gravitgroove
#каквызаебали!
Like!3

просмотров: 409

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