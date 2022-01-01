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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 43
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
*Участники PARADISE LOST в HOST 18
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Pantera

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ZAKK WYLDE — о концертах PANTERA 2023



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ZAKK WYLDE недавно был гостем Ultimate Guitar и обсудил будущие концерты PANTERA. В частности он ответил на вопрос, как долго шли обсуждения подобного тура и были ли какие-то разговоры на этот счёт, пока Винни ещё был жив:

«Ребята... Об этом всегда ходили слухи. И я всегда говорил: "Это решать парням". Это примерно то же самое, как если бы Митч Митчелл и Ноэль Реддинг позвонили Эрику Клэптону, потому что Эрик и Джими — друзья. И они бы сказали: "Эрик, мы собираемся почтить память Джими. Ты бы спел и сыграл вещи Джими?" Конечно, Эрик сделает это. Ведь это его приятель. Конечно, я бы сделал это.

Это всё равно, что спросить: "Zakk, ты бы когда-нибудь сделал это?" Я бы ответил: "Ну, конечно, я сделаю это. Почему бы и нет?" Я собираюсь проделать лучшую работу, на которую способен, но это не моё решение, а ребят. В своё время с Винни были обсуждения, а потом, после его смерти, я не думал, что что-то произойдёт. Помню, как однажды вечером мне позвонил Phil (Anselmo) и сказал: "Zakk, мы с Rex'ом будем очень рады, если ты воздашь должное Дайму". А я такой: "Конечно, ребята, я всегда буду рядом, чтобы почтить память Дайма и все ваши достижения". С моей точки зрения это просто сборище друзей, которые собираются вместе и чествуют своих приятелей».

ZAKK WYLDE On Upcoming PANTERA Reunion Shows -




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