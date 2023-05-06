сегодня



Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли друг друга»



Фронтмен METALLICA James Hetfield недавно пообщался с подкастом SiriusXM "Metal Ambassador". Когда ведущий подкаста отметил, что покойный гитарист PANTERA «Даймбэг» Даррелл Эбботт был огромным поклонником METALLICA и исполнял песни группы, Джеймс сказал:



«Какое счастье, что я присутствовал в его жизни, а он — в моей. И я вспоминаю некоторые из тех ранних дней, поездки в Даллас, встречи с этими ребятами и просто общение. Да, Даймбэг познакомил меня с полупроводниковым усилителем, я помню. У него был потрясающий кранч. Я подумал: "Что это такое?". Понимаете? Так что да. Мы вдохновляли друг друга. Он вдохновил и меня. Без сомнения».







+1 -0



( 2 ) просмотров: 205

