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Dave Lombardo — о PANTERA 2023



Dave Lombardo в рамках недавнего интервью Consequence ответил на вопрос о том, что он думает про PANTERA 2023:



«Я счастлив, что они занимаются тем, чем хотят. Вокалист и басист хотят собрать группу, и я уверен, что это здорово. У меня нет абсолютно никакого мнения по этому поводу, ничего против того, что они делают. Charlie — замечательное дополнение к воссоединению, так же, как и Zakk Wylde. Я считаю, что всё это здорово».







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