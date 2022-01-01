Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 30
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 25
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*Новая песня DARKTHRONE 13
*У вокалистки NIGHTWISH рак 13
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2 10
*ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA 10
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 30
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 25
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*Новая песня DARKTHRONE 13
[= ||| все новости группы



*

Pantera

*



27 окт 2022 : 		 CHRIS JERICHO — о PANTERA 2023

27 окт 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о PANTERA 2023

27 окт 2022 : 		 Dave Lombardo — о PANTERA 2023

19 окт 2022 : 		 ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA

17 окт 2022 : 		 VINNY APPICE — о возвращении PANTERA: «Я думаю, это здорово»

15 окт 2022 : 		 ROB HALFORD — о воссоединении участников PANTERA

14 окт 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о воссоединении PANTERA: «Мне нечего сказать по этому поводу»

27 сен 2022 : 		 Фронтмен NICKELBACK — о концертах PANTERA: «Я хочу это увидеть»

21 сен 2022 : 		 Музыканты EYEHATEGOD — о PANTERA 2023

2 сен 2022 : 		 KING DIAMOND — о репетиции с PANTERA

31 авг 2022 : 		 Фронтмен SLIPKNOT — о концертах PANTERA: «Давайте дадим им шанс»

31 авг 2022 : 		 Техник Дайма одобряет PANTERA 2023

29 авг 2022 : 		 Трейлер концертов PANTERA 2023

28 авг 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA рад туру PANTERA 2023

22 авг 2022 : 		 Трейлер концертов PANTERA 2023

22 авг 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о туре PANTERA: «Это не воссоединение»

21 авг 2022 : 		 Басист ANTHRAX: «Первым побегу за билетом на PANTERA 2023»

17 авг 2022 : 		 PANTERA 2023 не планирует туров

17 авг 2022 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH — о помидорах и PANTERA 2023

14 авг 2022 : 		 MICHAEL SWEET одобряет выбор кандидатов в PANTERA 2023

8 авг 2022 : 		 Басист ANTHRAX считает, что CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE идеально подходят для участия в туре PANTERA

8 авг 2022 : 		 MAX CAVALERA — о туре PANTERA: «Фанаты заслуживают того, чтобы услышать эти песни»

4 авг 2022 : 		 PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!»

3 авг 2022 : 		 Барабанщик THREE DAYS GRACE — за Zakk'a

31 июл 2022 : 		 Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA

25 июл 2022 : 		 Видео с выступления THE REX BROWN EXPERIENCE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Dave Lombardo — о PANTERA 2023



zoom
Dave Lombardo в рамках недавнего интервью Consequence ответил на вопрос о том, что он думает про PANTERA 2023:

«Я счастлив, что они занимаются тем, чем хотят. Вокалист и басист хотят собрать группу, и я уверен, что это здорово. У меня нет абсолютно никакого мнения по этому поводу, ничего против того, что они делают. Charlie — замечательное дополнение к воссоединению, так же, как и Zakk Wylde. Я считаю, что всё это здорово».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 183

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом