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MICHAEL SWEET одобряет выбор кандидатов в PANTERA 2023



MICHAEL SWEET в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, что он думает об участии Zakk'a Wylde'a (OZZY OSBOURNE, BLACK LABEL SOCIETY) и Charlie Benante (ANTHRAX) в предстоящем туре PANTERA:



«Это один из главных вопросов нынешнего момента времени, потому что это сейчас во всех новостях. Если вернуться на несколько месяцев назад или больше чем на год назад, то вопрос дня был таким: как вы будете гастролировать — как VAN HALEN без Эдди Ван Халена?



Дело вот в чём: всем нам очень легко высказывать своё мнение по этому поводу, и во многих случаях это мнение не является позитивным, оно может быть негативным. Но, несмотря на это, вы должны принимать во внимание тех ребят, которые ещё живы, которые были такой же важной частью этих групп. Может, не с точки зрения славы и признания, но они приложили усилия, упорно работали, потратили время на группу. Так что это, на мой взгляд, даёт им право так поступать. Но не называйте это... Я не знаю, как назвать... В случае с VAN HALEN, если вы собираетесь взять Satriani и кого-то ещё на басу — говорили о Jason'е [Newsted'е], потом появился Michael [Anthony], и кто знает, кто ещё может быть на этом месте, если они всё-таки решат это делать, — но не называйте это VAN HALEN. Хотя с другой стороны, Alex Van Halen — барабанщик, он носит это имя, и тут очень тонкая грань.



PANTERA? Я понимаю, что некоторые люди возмущены тем, что это называется PANTERA, когда братья Эбботты не участвуют. Я к тому, что они были PANTERA точно так же, как Эдди Ван Хален был VAN HALEN, верно? Мы все можем с этим согласиться. Но опять же, кто такой Michael Sweet, чтобы говорить, должны они это делать или не должны?



Это наш заработок, мы занимаемся этим, чтобы оплачивать счета, и каждый занимается этим просто из любви к своему делу. Нам нравится делать то, что мы делаем, а что ещё нам остаётся — не знаю. Так что эти ребята должны продолжать. Это — я не хочу говорить "хлеб с маслом", это такое клише, но это их хлеб с маслом. И я думаю, что они должны делать то, что им нужно делать, но до тех пор, пока они уважают себя в этом процессе. Когда они начнут проявлять неуважение и делать это в неуважительной форме, вот тогда я и вмешаюсь. Я буду первым, кто встанет и скажет: "Подождите минутку. Это неправильно"».





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