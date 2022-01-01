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*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*MEGADETH открыли тур 20
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 19
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 15
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Pantera

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28 авг 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA рад туру PANTERA 2023

22 авг 2022 : 		 Трейлер концертов PANTERA 2023

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17 авг 2022 : 		 PANTERA 2023 не планирует туров

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14 авг 2022 : 		 MICHAEL SWEET одобряет выбор кандидатов в PANTERA 2023

8 авг 2022 : 		 Басист ANTHRAX считает, что CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE идеально подходят для участия в туре PANTERA

8 авг 2022 : 		 MAX CAVALERA — о туре PANTERA: «Фанаты заслуживают того, чтобы услышать эти песни»

4 авг 2022 : 		 PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!»

3 авг 2022 : 		 Барабанщик THREE DAYS GRACE — за Zakk'a

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25 июл 2022 : 		 Видео с выступления THE REX BROWN EXPERIENCE

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18 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Для меня честь быть частью PANTERA 2023»

17 июл 2022 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD одобряет Zakk'a в PANTERA

15 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE и CHARLIE BENANTE в PANTERA

14 июл 2022 : 		 CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023?

4 апр 2022 : 		 Новое пиво от PANTERA

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25 фев 2022 : 		 Вышли комиксы PANTERA

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Барабанщик GOJIRA рад туру PANTERA 2023



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Mario Duplantier с большим оптимизмом относится к идее тура PANTERA 2023:

«Это здорово. Что мне ещё сказать? Я не знаю, что об этом думать. Я просто счастлив, когда вижу PANTERA. Когда я вижу логотип, я просто в восторге. Phil Anselmo — лучший вокалист на свете. Так что я не могу дождаться. И это хорошо, потому что они привели с собой друзей — хороших друзей. А почему бы и нет? Они будут играть PANTERA, и все будут в шоке. Вот и всё. Это фантастика. У меня нет никаких нареканий.

Я несколько раз встречался — не с Даймбэгом, а с Винни Полом. Винни был легендой. Он барабанный герой — он один из моих кумиров барабанного искусства — так что никто не сможет его заменить. Но я думаю, это здорово, что логотип PANTERA и атмосфера вокруг PANTERA возвращаются. Это здорово. Я счастлив!»




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