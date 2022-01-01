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Барабанщик GOJIRA рад туру PANTERA 2023



Mario Duplantier с большим оптимизмом относится к идее тура PANTERA 2023:



«Это здорово. Что мне ещё сказать? Я не знаю, что об этом думать. Я просто счастлив, когда вижу PANTERA. Когда я вижу логотип, я просто в восторге. Phil Anselmo — лучший вокалист на свете. Так что я не могу дождаться. И это хорошо, потому что они привели с собой друзей — хороших друзей. А почему бы и нет? Они будут играть PANTERA, и все будут в шоке. Вот и всё. Это фантастика. У меня нет никаких нареканий.



Я несколько раз встречался — не с Даймбэгом, а с Винни Полом. Винни был легендой. Он барабанный герой — он один из моих кумиров барабанного искусства — так что никто не сможет его заменить. Но я думаю, это здорово, что логотип PANTERA и атмосфера вокруг PANTERA возвращаются. Это здорово. Я счастлив!»







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