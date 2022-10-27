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CHRIS JERICHO — о PANTERA 2023



CHRIS JERICHO в интервью Overdrive поделился мнением о PANTERA 2023:



«Я думаю, что это замечательно. Я в восхищении. Я был очень хорошим другом Винни, и я думаю, что, если представить это в ретроспективе, и Винни, и Дайм были бы очень рады такому решению. Я думаю, что мир, в котором есть музыка PANTERA, лучше, чем мир, в котором этой музыки нет. Я считаю, что они правильно подобрали ребят в лице Charlie и Zakk'а, и когда речь идёт о целом поколении подростков, которые никогда не видели живого исполнения этих песен, это их шанс, и это будет потрясающе.



В конце концов речь идёт о музыке и о том, чтобы поделиться с людьми впечатлениями от великой музыки. Я считаю, что эти песни не должны быть спрятаны под замок и не исполняться в торжественной обстановке. Настало время для всех снова ощутить некую связь с этой музыкой, будь то в первый раз или, возможно, в очередной раз. В любом случае, это будет потрясающе!»







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