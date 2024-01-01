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Pantera

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Басист PANTERA: «У нас сейчас лучшее время в жизни»



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Premier Guitar опубликовали 50-минутную запись с басистом PANTERA Rex'ом Brown'ом и гитаристом Zakk'ом Wylde'ом.

Rex обсудил мировое турне PANTERA:

«У нас сейчас лучшее время в жизни. Мы с Philip'ом [Anselmo, вокалистом PANTERA] сказали, что когда это началось, то... Я играл с этим парнем с 18 лет... И мы очень много работали, чтобы достичь того уровня, на котором мы сейчас находимся как группа».

По поводу своей карьеры, которая включала в себя участие в DOWN и сольный альбом, Rex сказал:

«Я ненадолго вышел из игры. Мне нужно было растить детей, и, возможно, в тот момент им нужен был отец. Такова жизнь. Вот так мы и решаем проблемы. По очереди».




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