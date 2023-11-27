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ZAKK WYLDE готов играть с PANTERA на постоянной основе



В рамках сессии вопросов и ответов на "Metalmania III", проходившей в этом месяце в Лос-Анджелесе в Rock 'N' Roll Fantasy Camp, Zakk'a Wylde'a спросили, планирует ли он продолжать играть с PANTERA на постоянной основе, на что он ответил:



«Да. Я сказал ребятам [вокалисту Philip'y Anselmo и басисту Rex'y Brown'y], что когда угодно... до тех пор, пока они этого хотят. Я не знаю, почему нужно прекращать всё это, ведь мы выходим на сцену и просто чевствуем наследие братьев. Я считаю, что это прекрасно, и я могу проводить время со своими друзьями».



Zakk'a, который был близким другом покойного гитариста PANTERA Даймбэга Даррелла Эбботта, также спросили о его отношениях с братом Даймбэга, покойным барабанщиком PANTERA Винсентом «Винни Полом» Эбботтом. Он сказал:



«Винни тоже был крутым... С Даймом и Винни каждый вечер был вечером пятницы или субботы. Потому что это не могло быть воскресенье. А если и было воскресенье, то это был воскресный ночной футбол. Понимаете, о чём я? Каждый вечер был вечером пятницы. Всё буквально так и было. Я всегда говорил, что если ты тусуешься с Даймом и Винни, то у тебя нет времени на депрессию. Если ты был расстроен, то всё происходило примерно так: "Zakk, зови ребят. Мы собираемся устроить вечеринку". Ты мог быть либо в депрессии, либо любить жизнь и отжигать. Они всегда стремились хорошо провести время. Я к тому, что Дайм мог зайти в комнату, если кто-то был подавлен до предела, и он просто освещал собой всё пространство. То же самое было и с Винни».







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