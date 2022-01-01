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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 22
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
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Pantera

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Гитарист SKID ROW — о туре PANTERA: «Это не воссоединение»



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Гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo прокомментировал новость о том, что участники PANTERA Philip Anselmo (вокал) и Rex Brown (бас) объединятся с гитаристом Zakk'ом Wylde'ом (OZZY OSBOURNE, BLACK LABEL SOCIETY) и барабанщиком Charlie Benante (ANTHRAX) для мирового турне под вывеской PANTERA.

Sabo, который является менеджером проекта Anselmo DOWN в рамках успешной управляющей компании McGhee Entertainment (KISS, TED NUGENT), выразил своё мнение о возвращении PANTERA на сцену в новом интервью подкасту "Talk Toomey". На вопрос, почему до сих пор не было официального объявления о том, что Anselmo и Brown снова отправятся в турне под именем PANTERA, Snake ответил:

«Сейчас я не могу ни о чём рассказывать. Я просто в восторге от мысли, что это произойдёт.
Я скажу следующее: это ни в коем случае не воссоединение, конечно. Это чествование наследия группы, которая изменила тяжёлую музыку. И я считаю, что все относятся к этому именно так. А мне, как фанату, не терпится стать свидетелем этого, потому что эти песни потрясающие, как и сама группа. Так что если мы сможем представить новым людям машину, которой была PANTERA, музыку, которую они создали, и почтить наследие группы, чествовать жизнь Винни и Дайма, я думаю, что это достойное дело. И я знаю, что они сделают это с глубоким уважением... И я считаю, что это также напомнит людям о том, насколько влиятельной была группа и насколько влиятельными были Дайм и Винни как музыканты и авторы песен.

Думаю, здесь есть о чём подумать. Но на самом деле всё очень просто. Это чествование музыки и истории PANTERA с действительно великими музыкантами».




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