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Видео с выступления PANTERA



Видео с выступления PANTERA, которое состоялось в рамках Rock Fest, Cadott, Wisconsin, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. A New Level

02. Mouth For War

03. Strength Beyond Strength

04. Becoming

05. I'm Broken

06. Suicide Note Pt. II

07. 5 Minutes Alone

08. This Love

09. Fucking Hostile

10. Walk

11. Domination / Hollow

12. Cowboys From Hell





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