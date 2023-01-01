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*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 26
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Pantera

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16 июл 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

11 июл 2023 : 		 PANTERA в Италии

10 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о возвращении PANTERA: «Очень рад!»

9 июл 2023 : 		 Гитарист THE HAUNTED мог оказаться в PANTERA

6 июл 2023 : 		 ZAKK WYLDE — о туре PANTERA

4 июл 2023 : 		 Музыканты KREATOR присоединились на сцене к PANTERA

2 июл 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

30 июн 2023 : 		 Барабанщик ALTER BRIDGE — о реюнионе PANTERA

29 июн 2023 : 		 MAX CAVALERA присоединился на сцене к PANTERA

26 июн 2023 : 		 Вокалист SATYRICON присоединился на сцене к PANTERA

20 июн 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

19 июн 2023 : 		 Лидер SMASHING PUMPKINS — о том, как он защитил METALLICA при общении с PANTERA

16 июн 2023 : 		 Гитарист PANTERA: «Реюнион — это круто!»

15 июн 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

14 июн 2023 : 		 PANTERA в Праге

6 июн 2023 : 		 Кавер-версия PANTERA от RIVERSEND

4 июн 2023 : 		 RICHARD PATRICK рад возвращению PANTERA

3 июн 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

2 июн 2023 : 		 Бокс-сет PANTERA летом

1 июн 2023 : 		 ATTILA CSIHAR спелся с PANTERA

1 июн 2023 : 		 Вторая платина PANTERA

30 май 2023 : 		 Видео полного выступления PANTERA

28 май 2023 : 		 Первое за 23 года европейское выступление PANTERA

22 май 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

22 май 2023 : 		 PANTERA — о первом концерте в США за 22 года

14 май 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA
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Видео с выступления PANTERA



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Видео с выступления PANTERA, которое состоялось в рамках Rock Fest, Cadott, Wisconsin, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. A New Level
02. Mouth For War
03. Strength Beyond Strength
04. Becoming
05. I'm Broken
06. Suicide Note Pt. II
07. 5 Minutes Alone
08. This Love
09. Fucking Hostile
10. Walk
11. Domination / Hollow
12. Cowboys From Hell




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