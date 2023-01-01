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Барабанщик PANTERA: «Чего вы ко мне цепляетесь?»



Барабанщик PANTERA CHARLIE BENANTE признался, что обратился за советом к гитаристу EXODUS, прежде чем отыграть свой первый концерт с новой версией PANTERA:



«Я считал, что Gary прекрасно адаптировался [к SLAYER]. И, что ещё важнее, фанаты приняли его. Потому что он был Gary Holt'ом. И это здорово — заменить участника в группе, которая так давно существует и которую люди так сильно любят. И есть определённый образ, который подходит к ней. Конечно, приходящему человеку приходится нелегко, потому что ты задаёшься вопросами: "Примут ли меня? Правильно ли я делаю эти вещи? Сколько себя я вложу в это?" Так что это своего рода борьба. Либо ты должен играть на полную катушку, либо нет. Я полагаю, что Gary играл многие вещи Джеффа как Джефф, но он также добавил туда и Gary. А если говорить о Винни [Поле Эбботте, покойном барабанщике PANTERA], то я стараюсь делать это максимально близко к Винни, потому что в звучании PANTERA очень много от него. Агрессивность барабанов, как они настроены: они пронизывают все остальные инструменты в группе.



Есть одна особенность, которую я заметил, и она до сих пор заставляет меня задуматься. Не припомню, чтобы когда-либо в жизни люди так осуждали меня. И я этого не понимаю. Люди могут быть по-настоящему гнилыми. Я не могу сказать, что у них есть уши или глаза, как у большинства людей, но они осуждают меня за это. Типа, мужик, забудь об этом. Понимаешь, о чём я? Не нападай лично на меня или на Zakk'а за то, что у тебя внутри. Это твои проблемы. И ты должен найти какой-то способ, который в какой-то степени...»



Он сделал паузу и продолжил:



«Я занимаюсь этим уже более 40 лет. Не судите меня, мать вашу. Если я не выполнил свою домашнюю работу, тогда, бл$$ь, судите меня. Но я сделал свою домашнюю работу. И если что-то где-то не так, разве к этому можно придираться? Вы не придираетесь к 95 процентам других вещей, в которых я старался быть как можно более точным?»







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