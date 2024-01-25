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DEZ FAFARA: «PANTERA лучшая тяжёлая группа в мире!»



Вокалист COAL CHAMBER и DEVILDRIVER Dez Fafara в интервью Sense Music Media ответил на вопрос о том, готов ли он играть на разогреве у PANTERA:



«Я постоянно общаюсь с Philip'ом. Сейчас он пишет предисловие к моей автобиографии. Я люблю эту группу и люблю то, что они делают сейчас для братьев и для людей, которые никогда не видели их, они увидят их сейчас.



Другие назовут METALLICA, но для меня PANTERA — лучшая тяжёлая группа на земле. И точка. И я знаю, что у Anselmo грязное прошлое, он говорил всякие гадости и прочее, и не впутывайте меня во всё это [он намекает на "зигу" во время выступления Phil'a на мероприятии "Dimebash" в январе 2016 года в Lucky Strike Live в Голливуде]. Я говорю о музыке, и только о ней. И опять же, я гастролировал с ним по миру долбаные три с половиной — четыре года, много раз, и я жил в доме у Anselmo в течение многих лет. Когда у меня не было дома, я либо отправлялся в отель в Лос-Анджелесе, либо шёл к нему домой. Так что я рад, что они снова существуют, и люди должны сходить и посмотреть на них.



Я пригласил свою жену — наше первое свидание было на PANTERA и BLACK SABBATH в Forum в Лос-Анджелесе. Она исчезла с грёбаной Sharon Osbourne [которая одно время была менеджером COAL CHAMBER] примерно на три часа. А потом она вернулась, и Sharon сказала мне: "Она та самая", а я такой: "Конечно, я знаю, что она та самая, но ты увела её на три часа. Так куда вы, б$$$ь, подевались?"



Так что если PANTERA приедут играть к вам в город, вам определённо стоит сходить на них!»







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