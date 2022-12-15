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Pantera

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PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных



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В рамках беседы с Heavy Culture вокалист EXHORDER Kyle Thomas ответил на вопрос о том, считает ли он, что именно благодаря им PANTERA перестала играть глэм и решила утяжелиться:

«У PANTERA была своя эволюция. В начале они были своего рода глэмом, и я не знаю, была ли музыка настолько глэмовой, как, возможно, внешний вид. Но многие хэви-металлические группы... Я же играл в хэви-металлических группах до того, как попал в EXHORDER, и там я носил штаны из спандекса и делал чёрную подводку. Мы все в какой-то момент так делали — не все, но многие. Многие трэш-группы, которые мы любим сегодня, — SLAYER, DESTRUCTION — красились, носили кожу, шипованные браслеты и прочее.

PANTERA были очень хороши ещё до того, как к ним присоединился [вокалист] Philip Anselmo. Они были очень хороши и добились успеха в своём деле, это была очень работоспособная группа. Phil из Нового Орлеана, как и мы. Мы знаем друг друга с тех пор, как были подростками. Мы были друзьями очень долгое время. На самом деле тот платиновый альбом на моей стене — это подарок из его рук. Он за альбом [PANTERA] "Far Beyond Driven". Так что мы были друзьями в течение долгого времени.

Я полагаю, что большая часть споров была вызвана СМИ и фанатами. Что касается меня, то я дружил с Дарреллом и Rex'ом очень долгое время. Я знал этих ребят много лет.

Делали ли мы то же, что и они? В каком-то смысле мы делали то, что в итоге сделали они, и мы были первыми. Но это не обязательно означает, что было какое-то вопиющее копирование или что-то в этом роде.

Phil почти присоединился к EXHORDER на мгновение. Группа реформировалась, а я не был заинтересован в этом, поэтому группа спросила у него, не хочет ли он петь, и он согласился. А когда я узнал, что Phil заинтересовался моей работой, я вернулся на своё место. [Смеётся]. Вот примерно так всё и произошло.

В то время многие группы были заинтересованы в нём. Я знаю, что METAL CHURCH интересовались Phil'ом. Так что я полагаю, он пошёл к ребятам из PANTERA и сказал: "Я на самом деле хочу сделать что-то немного большее, чем то, что мы делаем сейчас. Так что выслушайте меня". И я думаю, что они обсудили ситуацию и приняли решение.

Я знаю, что мы были одной из... Мы всё ещё одна из его любимых групп. Он говорил мне об этом раньше, и люди, которых я знаю, говорят мне то же самое. Я знаю, что он большой фанат, и он очень помог нам создать атмосферу андеграунда в районе Далласа/Форт-Уэрта, когда он жил там с ребятами из PANTERA, просто играя там.

Меня это удручает, потому что я полагаю, что это нечто вроде аналога METALLICA и MEGADETH для бедных. Я не думаю, что об этом нужно говорить так много. По сути мы реформировались в 2017 году, и мы всё ещё сильны и собираемся записать наш второй альбом за это время. И они [PANTERA] собираются провести несколько концертов вместе с друзьями, чтобы вернуть группу и песни к жизни, и я думаю, что это здорово. Так что есть место для всех».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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15 дек 2022
graillyc
Каждый раз вспоминаю, что Фил мог попасть в Metal Church, и категорически не могу себе такое представить...
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15 дек 2022
N
Nepalcev
graillyc, даже после прослушивания "Power Metal"?
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15 дек 2022
faza
Фил всё прое...л со всякими второсортными проектами, а сейчас Пантерой на старость зарабатывает.
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15 дек 2022
Snowblind
Но тем не менее, Exhorder ещё вполне состоятелен для того, чтобы выдать на альбоме сочнейшего грувца (за это и ценИм), чего уже не скажешь о Pantera. Хотя... Не-не-не, лучше не надо)))
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