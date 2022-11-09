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*Умер Дэн Маккаферти 43
*CORONER начнут запись зимой 32
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Pantera

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TOM GABRIEL FISCHER — о PANTERA 2023



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TOM GABRIEL FISCHER в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, что он думает о реюнионе PANTERA:

«Ну, я понимаю ситуацию. Музыка стала вехой, и она изменила жизнь многих людей. И сейчас, конечно, многие люди слишком молоды, чтобы помнить об оригинальной PANTERA. И я также понимаю, что если ты был в группе, как я был в CELTIC FROST, то через некоторое время ты захочешь снова играть эту музыку, и я даже не говорю о коммерческих причинах, потому что она тоже формирует жизнь музыканта, это часть твоей личности.

Я, конечно, понимаю, где кроется противоречие, но я совершенно не представляю, как они преподнесут этот тур. Если это не будет воссоединение, то я не против. Если они скажут, что это трибьют-тур, у меня не будет с этим проблем. Если они скажут, что это воссоединение, конечно, это будет более проблематично, потому что как можно воссоединиться? Так что я думаю, всё зависит от того, как они это будут рекламировать и как они будут себя преподносить».




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9 ноя 2022
Hellg
В точку!
Like!1
9 ноя 2022
gravitgroove
Один из самых честных и рассудительных рокеров за всю историю.

просмотров: 486

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