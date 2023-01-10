10 янв 2023



Гитарист EYEHATEGOD рад возвращению PANTERA



В рамках беседы с Pod Scum гитарист EYEHATEGOD Jimmy Bower ответил на вопрос о том, рад ли он возвращению PANTERA:



«Да. Я считаю, что это в большей степени дань уважения, чем что-либо ещё. Я очень рад за них. Будучи кем-то, кто... Мы гастролировали с PANTERA — EYEHATEGOD гастролировали — около двух месяцев. Я видел их много раз и гастролировал с ними с другими группами. Я это к тому, что они были одной из самых свирепых концертных групп на планете. В наше время есть много детей, у которых никогда не было возможности увидеть PANTERA. Я к тому, что [барабанщик PANTERA] Charlie Benante просто потрясает, а [гитарист PANTERA] Zakk Wylde — это просто нечто. Так что, на мой взгляд, такой состав самый близкий к тому, что было».







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