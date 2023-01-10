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*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 30
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*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 23
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 22
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Pantera

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10 янв 2023 : 		 PANTERA с дрона

10 янв 2023 : 		 Гитарист EYEHATEGOD рад возвращению PANTERA

7 янв 2023 : 		 Рассматривались ли другие музыканты в PANTERA?

3 янв 2023 : 		 MARK TREMONTI: «В PANTERA ни ногой!»

3 янв 2023 : 		 RICHIE FAULKNER: ZAKK WYLDE идеален для PANTERA

31 дек 2022 : 		 CHARLIE BENANTE опубликовал подборку с выступления PANTERA

29 дек 2022 : 		 PANTERA: вид сзади от Rob'a

29 дек 2022 : 		 Басист SKID ROW — о концертах PANTERA: «Это замечательно»

28 дек 2022 : 		 Видео полного выступления PANTERA

27 дек 2022 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления PANTERA

23 дек 2022 : 		 Drum-cam от PANTERA

22 дек 2022 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE о реюнионе PANTERA

21 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

20 дек 2022 : 		 ROBB FLYNN — о PANTERA

20 дек 2022 : 		 PANTERA в 4К

19 дек 2022 : 		 Бывший фронтмен JUDAS PRIEST — о концертах PANTERA: «Это чествование, а не воссоединение»

19 дек 2022 : 		 Гитарист BRET'a MICHAELS'a: «Phil просто г...к!»

17 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

17 дек 2022 : 		 Басисту PANTERA хорошечно!

16 дек 2022 : 		 Видео с секретной репетиции PANTERA

15 дек 2022 : 		 Барабанщик ANTHRAX — о концертах PANTERA: «Это не было воссоединением»

15 дек 2022 : 		 PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных

14 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

13 дек 2022 : 		 Басист PANTERA: «Не хотел подставлять братушек!»

12 дек 2022 : 		 PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a

11 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA
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|||| 10 янв 2023

Гитарист EYEHATEGOD рад возвращению PANTERA



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В рамках беседы с Pod Scum гитарист EYEHATEGOD Jimmy Bower ответил на вопрос о том, рад ли он возвращению PANTERA:

«Да. Я считаю, что это в большей степени дань уважения, чем что-либо ещё. Я очень рад за них. Будучи кем-то, кто... Мы гастролировали с PANTERA — EYEHATEGOD гастролировали — около двух месяцев. Я видел их много раз и гастролировал с ними с другими группами. Я это к тому, что они были одной из самых свирепых концертных групп на планете. В наше время есть много детей, у которых никогда не было возможности увидеть PANTERA. Я к тому, что [барабанщик PANTERA] Charlie Benante просто потрясает, а [гитарист PANTERA] Zakk Wylde — это просто нечто. Так что, на мой взгляд, такой состав самый близкий к тому, что было».




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10 янв 2023
Red One
Звиздоболы, прям все по одной методичке чешут. А вы ещё за скабеевых что-то там имеете.

просмотров: 141

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