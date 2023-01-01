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Вокалист OVERKILL о реюнионе PANTERA



Bobby "Blitz" Ellsworth вставил свои пару центов в возвращение PANTERA на сцену:



«Я бы с удовольствием посмотрел. Когда он будет здесь, я пойду. Я считаю, что это просто замечательно. Оригинальная группа была настолько новаторской, что они трансформировались в дух "Reinventing The Steel". Начиная с "Cowboys From Hell", это было просто потрясающе. Я считаю, что если кто-то и заслуживает чествования, особенно с оригинальными участниками — по крайней мере, 50% из них — то это именно тот проект или то событие, которое должно быть отмечено и представлено!»







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