Басист ANTHRAX считает, что CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE идеально подходят для участия в туре PANTERA



Басист ANTHRAX Frank Bello высказал своё мнение о возвращении PANTERA в новом интервью "Cutter's RockCast". На вопрос, что он думает насчёт того, что Philip Anselmo и Rex Brown снова будут гастролировать под именем PANTERA вместе с Charlie Benante и Zakk'ом Wylde'ом, Bello ответил следующее:



«Я не могу этого дождаться, потому что они нашли две идеальные кандидатуры. Charlie и Zakk — два идеальных музыканта для этой работы.



Мы [ANTHRAX] — одна семья с PANTERA, потому что мы очень много гастролировали вместе. Мы очень похожи — как одна семья. Это наши братья. Чарли и Закк идеально подходят для того, чтобы отдать дань уважения Дайму и Винни. И я буду первым в очереди, чтобы увидеть это. Я очень рад этому.



Я думаю, это здорово для металла, и я думаю, это здорово для всех. Это будет отличная возможность почтить их, и всё будет сделано правильно... Я рад за них — действительно рад — и за металл. Я считаю, это здорово».

