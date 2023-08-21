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PANTERA выступила на родине



Группа PANTERA спустя почти 22 года вернулась в родной Arlington, Texas, где была создана в 1981 году — они играли на стадионе AT&T, находящемся менее чем в трех милях от того место, где покоятся братья Эббот.







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