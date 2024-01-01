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ZAKK WYLDE об участии в туре PANTERA: «Для меня это большая честь»



В новом интервью Rock Feed Zakk Wylde рассказал о своих впечатлениях от участия в реформированной PANTERA:



«Для меня большая честь каждый вечер чествовать своих приятелей и [покойных участников PANTERA] Дайма ["Даймбэга" Даррелла Эбботта] и Винни [Пола Эбботта], а также Philip'a и Rex'a, и всё то, что они создали. Как я всегда говорю, каждый вечер, когда мы играем, все совершают путешествие по страницам памяти. Все, кто видел оригинальную PANTERA, могут снова услышать эту музыку... Филип говорит это каждый вечер. Просто невероятно, когда он это говорит — похоже, ещё остались слушатели, преданные PANTERA. А потом он говорит: "Сколько людей впервые видят PANTERA?" И это по-настоящему умопомрачительно, как много людей в зале никогда не видели игру PANTERA] Это потрясающе, что на концерты приходит молодёжь.



В своё время у меня не было возможности увидеть LED ZEPPELIN. Так что если бы Джейсон Бонэм играл с оригинальными участниками, я бы просто сказал: "Вот это да, это просто потрясающе". Потому что у нас не было возможности увидеть ZEPPELIN в те времена. Так что просто услышать эти песни вживую — это прекрасно».







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