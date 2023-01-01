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Видео полного выступления PANTERA



Видео полного выступления PANTERA, которое состоялось в Freedom Mortgage Pavilion, Camden, New Jersey, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. A New Level

02. Mouth For War

03. Strength Beyond Strength

04. Becoming

05. I'm Broken

06. Suicide Note Pt. II

07. 5 Minutes Alone

08. This Love

09. Fucking Hostile

10. Planet Caravan (BLACK SABBATH cover)

11. Walk

12. Domination / Hollow

13. Cowboys From Hell



Encore:



14. Slaughtered

15. Revolution Is My Name







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