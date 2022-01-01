20 дек 2022



ROBB FLYNN — о PANTERA



В рамках недавней беседы ROBB FLYNN рассказал, что он думает о возрождении PANTERA:



«Я думаю, что это будет здорово для фанатов. Я полагаю, что если вы родились в 1999 году, за два года до распада PANTERA, вы сможете снова услышать эти песни и увидеть группу вживую, и это здорово. Для поклонников это замечательно».







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