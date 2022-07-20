Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 21
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 20
*DAVID ELLEFSON в DIETH 18
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 16
*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
*ZAKK WYLDE и CHARLIE BENANTE в PANTERA 9
*Вокалист AVENGED SEVENFOLD одобряет Zakk'a в PANTERA 8
*Новое видео ARCH ENEMY 8
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 8
*Новое видео AVANTASIA 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 21
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 20
*DAVID ELLEFSON в DIETH 18
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 16
*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
[= ||| все новости группы



*

Pantera

*



20 июл 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS рассуждает, а может ли быть такой состав PANTERA

18 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Для меня честь быть частью PANTERA 2023»

17 июл 2022 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD одобряет Zakk'a в PANTERA

15 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE и CHARLIE BENANTE в PANTERA

14 июл 2022 : 		 CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023?

4 апр 2022 : 		 Новое пиво от PANTERA

28 фев 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о любимом альбоме PANTERA

25 фев 2022 : 		 Вышли комиксы PANTERA

21 фев 2022 : 		 PHILIP ANSELMO — о песне PANTERA "Mouth For War"

22 дек 2021 : 		 SAMMY HAGAR: «Меня звали в PANTERA»

8 дек 2021 : 		 Клуб, где был убит гитарист PANTERA, разрушен

24 авг 2021 : 		 Директор DEAN GUITARS обвиняет Риту Хейни в клевете

24 авг 2021 : 		 Умер дизайнер гитар Даймбэга

24 авг 2021 : 		 Представитель DEAN GUITARS ответил на обвинения со стороны родственников гитариста PANTERA

24 авг 2021 : 		 Наследники гитариста PANTERA против DEAN GUITARS

20 июл 2021 : 		 PANTERA и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

9 мар 2021 : 		 Музыканты BARONESS, CODE ORANGE и CONVERGE исполняют PANTERA

10 фев 2021 : 		 REX BROWN: «Переиздания ранней PANTERA? Ну...»

9 фев 2021 : 		 REX BROWN: «ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA не будет»

2 янв 2021 : 		 KATANA CARTEL почтили память гитариста PANTERA

25 ноя 2020 : 		 3D-фигурка от PANTERA

20 ноя 2020 : 		 PANTERA и TEXAS ALE PROJECT выпустят пиво

23 окт 2020 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

13 окт 2020 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

7 окт 2020 : 		 Будут ли переизданы ранние пластинки PANTERA?

28 сен 2020 : 		 PANTERA могут выпустить пиво
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист THE DARKNESS рассуждает, а может ли быть такой состав PANTERA



zoom
Justin Hawkins в своей серии роликов на YouTube "Justin Hawkins Rides Again" не смог пройти мимо возрождения PANTERA и предложил своё видение по этой теме:

«В чём здесь проблема? Это PANTERA, не так ли? Это оставшиеся в живых члены PANTERA. Я знаю, что двух самых знаковых людей в этом виде музыки уже нет с нами, поэтому они не могут ничего сделать. Поэтому я думаю, что фэны говорят, что PANTERA должна покоиться с миром. И на самом деле в этом есть смысл. Может быть, им стоит назвать это как-то по-другому. Может быть, это должно называться "The surviving members of PANTERA featuring", а потом сказать, что с ними будут Zakk Wylde и ещё один парень. Или просто не делать этого. Я не знаю. Я просто играю в адвоката дьявола.

Я могу понять эту проблему, потому что, с одной стороны, это их право; это была их группа. Почему бы не выйти и не сделать это? Но в то же время есть что-то в наследии PANTERA; это одна из тех групп, где это на самом деле имеет значение, я так считаю. Так что, может быть, им стоит назвать это как-то по-другому. Я не говорю, что они не должны этого делать. Я всегда в таких случаях думаю о QUEEN. Почему бы Brian'у May'ю и Roger'у Taylor'у не исполнять эти песни как QUEEN с Adam'ом Lambert'ом или Pau'омl Rodgers'ом, или кем бы он там ни был. Конечно, они должны это делать. Почему вы должны отказывать кому-то в возможности исполнять свои собственные песни в составе своей собственной группы в тех ужасных обстоятельствах, когда людей, которых вы хотели бы видеть и исполнять, больше нет с нами?»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 июл 2022
Atheist666
А что это вообще за ноунейм с совершенно отвратительными усами?

просмотров: 233

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом