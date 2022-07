сегодня



Вокалист THE DARKNESS рассуждает, а может ли быть такой состав PANTERA



Justin Hawkins в своей серии роликов на YouTube "Justin Hawkins Rides Again" не смог пройти мимо возрождения PANTERA и предложил своё видение по этой теме:



«В чём здесь проблема? Это PANTERA, не так ли? Это оставшиеся в живых члены PANTERA. Я знаю, что двух самых знаковых людей в этом виде музыки уже нет с нами, поэтому они не могут ничего сделать. Поэтому я думаю, что фэны говорят, что PANTERA должна покоиться с миром. И на самом деле в этом есть смысл. Может быть, им стоит назвать это как-то по-другому. Может быть, это должно называться "The surviving members of PANTERA featuring", а потом сказать, что с ними будут Zakk Wylde и ещё один парень. Или просто не делать этого. Я не знаю. Я просто играю в адвоката дьявола.



Я могу понять эту проблему, потому что, с одной стороны, это их право; это была их группа. Почему бы не выйти и не сделать это? Но в то же время есть что-то в наследии PANTERA; это одна из тех групп, где это на самом деле имеет значение, я так считаю. Так что, может быть, им стоит назвать это как-то по-другому. Я не говорю, что они не должны этого делать. Я всегда в таких случаях думаю о QUEEN. Почему бы Brian'у May'ю и Roger'у Taylor'у не исполнять эти песни как QUEEN с Adam'ом Lambert'ом или Pau'омl Rodgers'ом, или кем бы он там ни был. Конечно, они должны это делать. Почему вы должны отказывать кому-то в возможности исполнять свои собственные песни в составе своей собственной группы в тех ужасных обстоятельствах, когда людей, которых вы хотели бы видеть и исполнять, больше нет с нами?»







+1 -0



( 1 ) просмотров: 233