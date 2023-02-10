сегодня



Над возвращением PANTERA работали два года



Много лет проведший с PANTERA звукорежиссёр и бас-техник, один из друзей группы и управляющий наследием Винсента Эббота Sterling Winfield, присутствовавший на секретной репетиции PANTERA в ноябре прошлого года, в интервью "Is Breakfast Included?" сказал:



«Мы обсуждали это, вероятно, в течение последних двух лет — что-то вроде этого. С моей стороны это стало обретать реальные очертания около двух лет назад».



По поводу первых впечатлений от репетиций он заявил:



«Послушайте, я пришёл с сомнениями — у меня были сомнения — но они были развеяны. Продюсирование просто на высоте. Я лично считаю, что сейчас у Phil'a пик работоспособности, он поёт лучше, чем когда-либо. Они все в хорошей форме. Rex по-прежнему выполняет свою работу и находится в хорошей форме. И они не могли бы найти никого лучше на эти позиции. Я знаю, что они не могут быть заняты, но чтобы взять на себя эту тяжёлую ответственность, невозможно найти более подходящих людей, чем Charlie и Zakk. Я вышел оттуда просто ошарашенный. Серьёзно».



Он ещё раз подтвердил, что на место гитариста в новом составе PANTERA рассматривались другие музыканты.



«Не было никаких прослушиваний — я скажу прямо — насколько я знаю, не было. Просто назывались имена, которые были вброшены в общую корзину. И я не собираюсь называть их. Конечно, были и другие люди — разумеется, были и другие кандидатуры. Но Zakk — самый очевидный вариант. Он и Дайм [гитарист PANTERA Даррелл Эбботт] были как братья, они были очень близки. И как сказал один из парней — кажется, это был Mark Tremonti [CREED, ALTER BRIDGE] — выдающийся, один из моих любимых гитаристов — его кандидатура обсуждалась. Но причина, по которой он отказался, заключается в том, что для того, чтобы занять эту позицию или попытаться передать эти вещи на сцене, требуется определённая индивидуальность. И он не чувствовал, что он тот самый человек. И, опять же, возвращаясь к этому очевидному выбору, у него и Дайма очень похожие черты характера. Так что в этом отношении они очень похожи. И поэтому это очевидный выбор, идеальный выбор!»







+0 -0



( 1 ) просмотров: 324

