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Pantera

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15 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

13 авг 2023 : 		 JOEY BELLADONNA присоединился на сцене к PANTERA

8 авг 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

6 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

4 авг 2023 : 		 Видео полного выступления PANTERA

2 авг 2023 : 		 Дрон PANTERA

30 июл 2023 : 		 Группа PANTERA сыграла 'Slaughtered'

30 июл 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Как я ходил на PANTERA в 1996»

28 июл 2023 : 		 Барабанщик OVERKILL поддерживает возвращение PANTERA

28 июл 2023 : 		 PANTERA на Inkcarceration 2023

26 июл 2023 : 		 Гитарист DROWNING POOL о реюнионе PANTERA

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11 июл 2023 : 		 PANTERA в Италии

10 июл 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о возвращении PANTERA: «Очень рад!»

9 июл 2023 : 		 Гитарист THE HAUNTED мог оказаться в PANTERA

6 июл 2023 : 		 ZAKK WYLDE — о туре PANTERA

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2 июл 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

30 июн 2023 : 		 Барабанщик ALTER BRIDGE — о реюнионе PANTERA

29 июн 2023 : 		 MAX CAVALERA присоединился на сцене к PANTERA

26 июн 2023 : 		 Вокалист SATYRICON присоединился на сцене к PANTERA

20 июн 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

19 июн 2023 : 		 Лидер SMASHING PUMPKINS — о том, как он защитил METALLICA при общении с PANTERA

16 июн 2023 : 		 Гитарист PANTERA: «Реюнион — это круто!»

15 июн 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

14 июн 2023 : 		 PANTERA в Праге
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Видео с выступления PANTERA



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Видео с выступления PANTERA, которое состоялось на Stade Olympique, Монреаль, Квебек, Канада, на разогреве у METALLICA, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. A New Level
02. Mouth For War
03. Strength Beyond Strength
04. Becoming
05. I'm Broken
06. 5 Minutes Alone
07. This Love
08. Fucking Hostile
09. Walk
10. Domination / Hollow
11. Cowboys From Hell

Live from Montreal! Our second show with @Metallicapic.twitter.com/55e9fL8CDE






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