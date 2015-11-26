24 авг 2021



Наследники гитариста PANTERA против DEAN GUITARS



Семья гитариста PANTERA «Даймбэга» Даррелла Эббота подала иск против компании Dean Guitars, с которой он заключил соглашение об эндорсерстве на несколько лет.



Новостью о судебном споре поделилась сегодня в социальных сетях давняя подруга Даймбэга и доверенное лицо его наследников, Рита Хейни. Она написала:



«После долгих раздумий я с огромной печалью сообщаю, что многолетние отношения между Даймбэгом и Dean Guitars прекращены. К сожалению, мы были вынуждены подать иск против Dean Guitars в понедельник, 16 августа, по причине, изложенной в исковом заявлении, которое можно посмотреть на сайте www.dimebagdarrell.com. Для нас было необходимо прекратить поддержку Даймом компании Dean Guitars, чтобы продолжать чтить и прославлять его наследие так, как он того заслуживает, и так, как он это представлял.



Мы не приняли это решение необдуманно и с огромным сожалением делимся этой новостью с вами, преданными поклонниками Дайма. Как вы знаете, после подписания договора с Dean Guitars в 2004 году, Дайм был в восторге от того, что наконец-то будет работать с единственным и неповторимым мистером Дином Зелински, который ушел из компании в 2008 году. Даррелл несколько раз говорил, что это было похоже на возвращение домой, туда, где его место. Это было то, чем он безмерно гордился.



Я провела несколько дней, перечитывая все гитарные ноты Даррелла, перечни, письма и рисунки (некоторые ещё не опубликованы). Зная пожелания Даррелла и видя их записанными на бумаге, ещё раз, спустя столько лет, я убедилась, что он бы не остался. Я хочу, чтобы пожелания Дайма были выполнены и чтобы его наследие достигло того масштаба, на который он рассчитывал.



Я неоднократно пыталась полюбовно урегулировать наш спор с Dean Guitars. Однако мне стало ясно, что отношения Даймбэга с Dean Guitars подошли к концу, когда новый генеральный директор Dean Guitars сказал мне, что Дайм мёртв уже 16 лет, и они не могут зарабатывать те деньги, которые зарабатывали когда-то... (Так что по сути он уже исчерпал себя?), а затем продолжил говорить мне, что я должна пойти в другое место. Что ж... мы так и сделаем!



В дальнейшем движении вперёд нашей целью будет обеспечение законного и уважительного чествования наследия Дайма и того неоспоримого следа, который он и его музыка оставили в этом мире. Мы с полной уверенностью заявляем, что этого не произойдёт, пока мы продолжаем сотрудничать с Dean Guitars.



Как поклонники мы надеемся, что вы настроены так же, как и мы. Наша любовь к Дайму не ослабла за 16 с лишним лет, прошедших с момента его смерти, и он всё так же актуален для нас сегодня, несмотря на то, что нам говорят в Dean Guitars. Мы хотим сохранить "дух сделки", от которой отказалась компания Dean Guitars, как это всегда должно было быть сделано. Руководствуясь этим духом, мы надеемся вскоре поделиться с вами более позитивными новостями о будущем "гитар Дайма".



Дайм очень любил своих поклонников, и в ответ вы, ребята, никогда не изменяли в своей преданности и любви к нему. Мы не можем словами выразить вам свою благодарность за вашу постоянную поддержку.



Да здравствует Даймбэг Даррелл! Getcha pull!»







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