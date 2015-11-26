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Pantera

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|||| 24 авг 2021

Наследники гитариста PANTERA против DEAN GUITARS



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Семья гитариста PANTERA «Даймбэга» Даррелла Эббота подала иск против компании Dean Guitars, с которой он заключил соглашение об эндорсерстве на несколько лет.

Новостью о судебном споре поделилась сегодня в социальных сетях давняя подруга Даймбэга и доверенное лицо его наследников, Рита Хейни. Она написала:

«После долгих раздумий я с огромной печалью сообщаю, что многолетние отношения между Даймбэгом и Dean Guitars прекращены. К сожалению, мы были вынуждены подать иск против Dean Guitars в понедельник, 16 августа, по причине, изложенной в исковом заявлении, которое можно посмотреть на сайте www.dimebagdarrell.com. Для нас было необходимо прекратить поддержку Даймом компании Dean Guitars, чтобы продолжать чтить и прославлять его наследие так, как он того заслуживает, и так, как он это представлял.

Мы не приняли это решение необдуманно и с огромным сожалением делимся этой новостью с вами, преданными поклонниками Дайма. Как вы знаете, после подписания договора с Dean Guitars в 2004 году, Дайм был в восторге от того, что наконец-то будет работать с единственным и неповторимым мистером Дином Зелински, который ушел из компании в 2008 году. Даррелл несколько раз говорил, что это было похоже на возвращение домой, туда, где его место. Это было то, чем он безмерно гордился.

Я провела несколько дней, перечитывая все гитарные ноты Даррелла, перечни, письма и рисунки (некоторые ещё не опубликованы). Зная пожелания Даррелла и видя их записанными на бумаге, ещё раз, спустя столько лет, я убедилась, что он бы не остался. Я хочу, чтобы пожелания Дайма были выполнены и чтобы его наследие достигло того масштаба, на который он рассчитывал.

Я неоднократно пыталась полюбовно урегулировать наш спор с Dean Guitars. Однако мне стало ясно, что отношения Даймбэга с Dean Guitars подошли к концу, когда новый генеральный директор Dean Guitars сказал мне, что Дайм мёртв уже 16 лет, и они не могут зарабатывать те деньги, которые зарабатывали когда-то... (Так что по сути он уже исчерпал себя?), а затем продолжил говорить мне, что я должна пойти в другое место. Что ж... мы так и сделаем!

В дальнейшем движении вперёд нашей целью будет обеспечение законного и уважительного чествования наследия Дайма и того неоспоримого следа, который он и его музыка оставили в этом мире. Мы с полной уверенностью заявляем, что этого не произойдёт, пока мы продолжаем сотрудничать с Dean Guitars.

Как поклонники мы надеемся, что вы настроены так же, как и мы. Наша любовь к Дайму не ослабла за 16 с лишним лет, прошедших с момента его смерти, и он всё так же актуален для нас сегодня, несмотря на то, что нам говорят в Dean Guitars. Мы хотим сохранить "дух сделки", от которой отказалась компания Dean Guitars, как это всегда должно было быть сделано. Руководствуясь этим духом, мы надеемся вскоре поделиться с вами более позитивными новостями о будущем "гитар Дайма".

Дайм очень любил своих поклонников, и в ответ вы, ребята, никогда не изменяли в своей преданности и любви к нему. Мы не можем словами выразить вам свою благодарность за вашу постоянную поддержку.

Да здравствует Даймбэг Даррелл! Getcha pull!»

DIMEBAG



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

rassol


24 авг 2021, 11:23		Мутная хуйня какая-то.

Evil3062


24 авг 2021, 11:40		чо? ну представитель ну дохлый представитель и чо? у него своя линейка модели была?

gravitgroove


24 авг 2021, 15:25		не, пpoсто та шлюха, что Дайм с помойки подобpал, нуждается в деньгах, она ведь сама нихуя не умеет, только администpиpoвать чужой тpуд.

Hackneyed666


24 авг 2021, 15:48		наверное все-таки не гитарные ноты, а гитарные заметки или записи

Saxon9


24 авг 2021, 17:10		Srach на могиле

Rutger


24 авг 2021, 18:49		Пафосу хватит на десяток действительно великих людей


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