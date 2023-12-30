Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 88
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 61
*Лидер KREATOR подвел итоги года 39
*Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попас... 19
*DEE SNIDER о главе Spotify: «Его нужно вывести на улицу и пр... 18
*TED NUGENT: «Тэйлор Свифт ни рыба ни мясо» 18
*Новое видео DEICIDE 18
*Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Герма... 17
*Вокалист SEPULTURA: «Как только перестал брать в рот крепкое... 17
*Новое видео ANDRY 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 88
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 61
*Лидер KREATOR подвел итоги года 39
*Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попас... 19
*DEE SNIDER о главе Spotify: «Его нужно вывести на улицу и пр... 18
[= ||| все новости группы



*

Pantera

*



30 дек 2023 : 		 Басист SKID ROW о гипотетическом туре с PANTERA: «Мы бы с радостью это сделали»

27 дек 2023 : 		 ZAKK WYLDE: «Здорово, что PANTERA вновь активна!»

19 дек 2023 : 		 Фигурки PANTERA выйдут весной

11 дек 2023 : 		 Мультикамерная съемка полного концерта PANTERA

3 дек 2023 : 		 Гитарист SKID ROW о выступлениях PANTERA: «Они проделали отличную работу»

27 ноя 2023 : 		 PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дайм хотели бы, чтобы мы это сделали»

27 ноя 2023 : 		 ZAKK WYLDE готов играть с PANTERA на постоянной основе

6 ноя 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

6 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о выступлениях PANTERA: «Они великолепны»

6 окт 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS был бы рад спеть с PANTERА, но не думает, что это произойдёт

1 окт 2023 : 		 Музыканты PANTERA о первом концерте

14 сен 2023 : 		 Участники MASTODON и LAMB OF GOD присоединились на сцене к PANTERA

11 сен 2023 : 		 PANTERA в 4К

2 сен 2023 : 		 KIRK WINDSTEIN хвалит реюнион PANTERA

29 авг 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

28 авг 2023 : 		 SCOTT IAN и участники LAMB OF GOD спели PANTERA

28 авг 2023 : 		 Джейсон Момоа зашёл на PANTERA

27 авг 2023 : 		 GUS G. одобряет ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA

24 авг 2023 : 		 MIKE PORTNOY о PANTERA: «Я считаю, что они всё делают правильно»

23 авг 2023 : 		 Каким мог быть день рождения гитариста PANTERA?

21 авг 2023 : 		 PANTERA выступила на родине

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

15 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

13 авг 2023 : 		 JOEY BELLADONNA присоединился на сцене к PANTERA

8 авг 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

6 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA
Показать далее
| - |

|||| 30 дек 2023

Басист SKID ROW о гипотетическом туре с PANTERA: «Мы бы с радостью это сделали»



zoom
В новом интервью для KOZZ Mörning Krëw басиста SKID ROW Rachel'a Bolan'a попросили рассказать о «безумных историях с концертов», на что он ответил:

«На гастролях с PANTERA в начале 1990-х каждый вечер был приключением, особенно с Даймом [гитаристом PANTERA Дарреллом Эбботтом], потому что когда они только начинали, он почти каждую ночь захламлял гримерку. И я не имею в виду разрушительные действия, но было примерно так: пустые банки из-под пива были повсюду, мясная нарезка для ланча была на зеркалах, горчица — на потолке, и всё в таком духе. И я сказал ему: "Чувак, тебе придётся заплатить за это в конце тура. Ты получишь счёт. Ты хочешь получить чек в конце тура, брат?" А он такой: "Нет, чувак, всё в порядке. Всё хорошо". А я ему: "Нет, чувак, я абсолютно серьёзен. Я тоже таким занимался. Я несколько лет занимался подобной ерундой". А потом в конце тура ты думаешь: "Так, а это за гримёрку. А это за гостиничный номер. А ты получишь столько-то". Я говорю: "Тебе не нужен счёт. Тебе нужен чек". После первого этапа тура в итоге он сказал мне: "Да, теперь я понимаю, о чём ты говоришь". Но каждый вечер с этими ребятами был новым приключением. И это одни из самых дорогих для меня воспоминаний, когда я гастролировал с ребятами из PANTERA в те дни».

На вопрос о том, поедут ли SKID ROW в турне с реформированной PANTERA, Rachel ответил:

«Мы бы с радостью это сделали. Эти парни сейчас отрываются. И знаете что? Пуристы недовольны тем, что происходит, а я говорю: да пошли они, потому что невозможно найти двух более подходящих музыкантов, которые могли бы отдать дань уважения [покойным участникам PANTERA] Дайму и Винсу [барабанщику Винни Полу Эбботу]. Они все были как братья, прежде всего, и буквально все эти ребята были одной семьёй. Каждый вечер на концертах BLACK LABEL SOCIETY Закк исполняет свою песню, посвящённую Дайму, и они играют её каждый вечер, а на сцене появляются изображения Дайма. Чарли и Винс были очень близки, Чарли и Дайм были близки, и это идеальный способ отдать дань уважения. И если бы это были другие люди, может быть, это было бы неправильно, — я не знаю — но мне это нравится, и я рад, что они это делают. И к чёрту всех, кто с этим не согласен, потому что у них отлично получается, я считаю».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

30 дек 2023
L
L_A
Все так надрачивают на новую пантеру, видимо забыли как Филя зиговал на бутылку белого. А если он опять по пьяни зиганет, поспешат заявить, что и рядом не стояли)))

просмотров: 167

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом