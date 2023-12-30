30 дек 2023



Басист SKID ROW о гипотетическом туре с PANTERA: «Мы бы с радостью это сделали»



В новом интервью для KOZZ Mörning Krëw басиста SKID ROW Rachel'a Bolan'a попросили рассказать о «безумных историях с концертов», на что он ответил:



«На гастролях с PANTERA в начале 1990-х каждый вечер был приключением, особенно с Даймом [гитаристом PANTERA Дарреллом Эбботтом], потому что когда они только начинали, он почти каждую ночь захламлял гримерку. И я не имею в виду разрушительные действия, но было примерно так: пустые банки из-под пива были повсюду, мясная нарезка для ланча была на зеркалах, горчица — на потолке, и всё в таком духе. И я сказал ему: "Чувак, тебе придётся заплатить за это в конце тура. Ты получишь счёт. Ты хочешь получить чек в конце тура, брат?" А он такой: "Нет, чувак, всё в порядке. Всё хорошо". А я ему: "Нет, чувак, я абсолютно серьёзен. Я тоже таким занимался. Я несколько лет занимался подобной ерундой". А потом в конце тура ты думаешь: "Так, а это за гримёрку. А это за гостиничный номер. А ты получишь столько-то". Я говорю: "Тебе не нужен счёт. Тебе нужен чек". После первого этапа тура в итоге он сказал мне: "Да, теперь я понимаю, о чём ты говоришь". Но каждый вечер с этими ребятами был новым приключением. И это одни из самых дорогих для меня воспоминаний, когда я гастролировал с ребятами из PANTERA в те дни».



На вопрос о том, поедут ли SKID ROW в турне с реформированной PANTERA, Rachel ответил:



«Мы бы с радостью это сделали. Эти парни сейчас отрываются. И знаете что? Пуристы недовольны тем, что происходит, а я говорю: да пошли они, потому что невозможно найти двух более подходящих музыкантов, которые могли бы отдать дань уважения [покойным участникам PANTERA] Дайму и Винсу [барабанщику Винни Полу Эбботу]. Они все были как братья, прежде всего, и буквально все эти ребята были одной семьёй. Каждый вечер на концертах BLACK LABEL SOCIETY Закк исполняет свою песню, посвящённую Дайму, и они играют её каждый вечер, а на сцене появляются изображения Дайма. Чарли и Винс были очень близки, Чарли и Дайм были близки, и это идеальный способ отдать дань уважения. И если бы это были другие люди, может быть, это было бы неправильно, — я не знаю — но мне это нравится, и я рад, что они это делают. И к чёрту всех, кто с этим не согласен, потому что у них отлично получается, я считаю».







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