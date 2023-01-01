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*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 17
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
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Pantera

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22 май 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

22 май 2023 : 		 PANTERA — о первом концерте в США за 22 года

14 май 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

13 май 2023 : 		 CHARLIE BENANTE: «Не я решил выступать как PANTERA»

8 май 2023 : 		 PANTERA отыграла первое за 22 года шоу в США

6 май 2023 : 		 Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли друг друга»

4 май 2023 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS любит PANTERA и SLAYER

28 апр 2023 : 		 RICHIE FAULKNER: «Zakk — именно тот, кто нужен PANTERA»

23 апр 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO — о туре с PANTERA

20 апр 2023 : 		 Вокалист OVERKILL о реюнионе PANTERA

10 апр 2023 : 		 VINNY APPICE — о туре PANTERA: «Они могли бы сделать это раньше»

31 мар 2023 : 		 Второй концерт PANTERA. В 2023

27 мар 2023 : 		 Первый концерт PANTERA. В 2023

19 мар 2023 : 		 LARS ULRICH о реюнионе PANTERA

15 мар 2023 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST был бы не против выступить вместе с PANTERA в качестве фронтмена

8 мар 2023 : 		 MORGAN LANDER: «Душа PANTERA ушла»

1 мар 2023 : 		 PANTERA сможет кинуть в Германии

21 фев 2023 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — о реюнионе PANTERA: «Будет хорошо, но иначе»

21 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Без братьев Эбботт это не PANTERA»

15 фев 2023 : 		 Барабанщик EXODUS рад воссоединению PANTERA

14 фев 2023 : 		 Барабанщик PANTERA: «Чего вы ко мне цепляетесь?»

10 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE будет продавать гитары с концертов PANTERA

10 фев 2023 : 		 Над возвращением PANTERA работали два года

7 фев 2023 : 		 TODD LA TORRE о реюнионе PANTERA

5 фев 2023 : 		 Гитарист ANTHRAX рад, что Charlie в PANTERA

3 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE об отмене концертов PANTERA: «Ну а я то что могу?»
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|||| 22 май 2023

Видео с выступления PANTERA



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Видео с выступления PANTERA, которое состоялось в рамках Welcome To Rockville at Daytona International Speedway, Daytona Beach, Florida, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. A New Level
02. Mouth For War
03. Strength Beyond Strength
04. Becoming
05. I'm Broken
06. Suicide Note Pt. II
07. 5 Minutes Alone
08. This Love
09. Yesterday Don't Mean Shit
10. Fucking Hostile
11. Planet Caravan (BLACK SABBATH cover)
12. Walk
13. Domination / Hollow
14. Cowboys From Hell




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