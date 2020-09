сегодня



PANTERA могут выпустить пиво



Вокалист PANTERA Philip Anselmo сообщил, что скоро может быть представлено фирменное пиво группы. Об этом он сообщил в своем Инстаграм-аккаунте, когда 23 сентября отметил 17-летие с момента выхода компиляции "The Best Of Pantera: Far Beyond The Great Southern Cowboys' Vulgar Hits!".







