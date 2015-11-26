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Pantera

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28 сен 2020 : 		 PANTERA могут выпустить пиво

10 сен 2020 : 		 Детали переиздания PANTERA

28 июл 2020 : 		 Переиздание PANTERA выйдет осенью

27 июл 2020 : 		 PANTERA отмечает юбилей

24 июл 2020 : 		 Юбилейный постер PANTERA

3 июн 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH — о концертах с PANTERA

1 июн 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE исполняет песню PANTERA

27 май 2020 : 		 Техасский тур по местам славы PANTERA

11 май 2020 : 		 PANTERA собрала 100 000 на футболке

5 апр 2020 : 		 PANTERA выпустили специальную футболку

23 мар 2020 : 		 PANTERA планируют переиздание

3 мар 2020 : 		 REX BROWN о возможном реюнионе PANTERA: «Я в деле»

3 фев 2020 : 		 Дети исполняют песню PANTERA

30 янв 2020 : 		 PANTERA набрали миллиард прослушиваний

17 дек 2019 : 		 Клуб, где убили Даймбэга Даррелла, выставлен на продажу

2 дек 2019 : 		 JASON MOMOA исполняет PANTERA

29 окт 2019 : 		 ZAKK WYLDE по-прежнему готов к реюниону PANTERA

24 сен 2019 : 		 PHILIP ANSELMO о возможном реюнионе PANTERA

4 июн 2019 : 		 Репортаж с могилы Винни Пола

26 мар 2019 : 		 Имя в виде логотипа PANTERA

26 янв 2019 : 		 DAVE GROHL, COREY TAYLOR, REX BROWN, SCOTT IAN исполнили хит PANTERA

22 дек 2018 : 		 KILL DEVIL HILL, FIREBALL MINISTRY выступят на концерте памяти гитариста PANTERA

19 ноя 2018 : 		 PHILIP ANSELMO почтил память Даймбэга и Винни Пола

10 окт 2018 : 		 PHILIP ANSELMO и PHIL RIND исполнили песню PANTERA

28 авг 2018 : 		 Официальная причина смерти Винни Пола

15 авг 2018 : 		 Визит на могилу музыкантов PANTERA
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PANTERA могут выпустить пиво



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Вокалист PANTERA Philip Anselmo сообщил, что скоро может быть представлено фирменное пиво группы. Об этом он сообщил в своем Инстаграм-аккаунте, когда 23 сентября отметил 17-летие с момента выхода компиляции "The Best Of Pantera: Far Beyond The Great Southern Cowboys' Vulgar Hits!".

PANTERA-Branded Beer



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