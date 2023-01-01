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*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 36
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Pantera

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TIM 'RIPPER' OWENS был бы рад спеть с PANTERА, но не думает, что это произойдёт



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В новом интервью Metal Pilgrim бывшему вокалисту JUDAS PRIEST Tim'у "Ripper" Owens'y в очередной раз был задан вопрос о том, сможет ли он заменить Philip'a Anselmo на концертах PANTERA в рамках текущего тура реформированной группы, если к нему обратятся с такой просьбой. Он ответил:

«Конечно, я бы поучаствовал в некоторых концертах, но есть другие певцы, которые лучше справятся с этой задачей, и, возможно, в этом типе музыки — хотя я могу исполнять её довольно хорошо; это мой любимый материал для пения. И я люблю PANTERA.

Прежде всего, они не собираются приглашать кого-то другого, а если бы и пригласили, то выбрали бы кого-то другого, кто был бы ближе им всем. Потому что я думаю, они пытаются создать атмосферу семьи и друзей, занимаясь этим. Так что я считаю, что они выбрали бы кого-то, кто был бы ближе к семье».




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