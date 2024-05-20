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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 19
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*

AC/DC

*



20 май 2024 : 		 AC/DC открыли тур

17 май 2024 : 		 AC/DC переиздадут альбомы

15 май 2024 : 		 Альбом AC/DC послужил вдохновением для сборника детективных рассказов

6 май 2024 : 		 CHRIS SLADE об участии AXL'a ROSE'a в туре AC/DC: «Он профессионал»

7 апр 2024 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC о том, кто лучше — Brian Johnson или Бон Скотт

5 апр 2024 : 		 Новое видео AC/DC

31 мар 2024 : 		 BOBBY BLITZ, CHRIS CAFFERY, DAN LORENZO исполняют AC/DC

30 мар 2024 : 		 Новая фигурка AC/DC

29 мар 2024 : 		 AC/DC продали 1,5 миллиона билетов за день

29 фев 2024 : 		 CHRIS SLADE хотел бы играть в AC/DC

28 фев 2024 : 		 AC/DC в чартах TikTok

22 фев 2024 : 		 Юбилейные пластинки AC/DC

12 фев 2024 : 		 AC/DC анонсировали тур

10 фев 2024 : 		 Новый басист AC/DC?

1 фев 2024 : 		 AC/DC набрали миллиард

29 янв 2024 : 		 AC/DC выступят в Бразилии?

15 янв 2024 : 		 DAVE LOMBARDO, SCOTT IAN, JOSH FREESE и STEVE GORMAN почтили память вокалиста AC/DC

9 янв 2024 : 		 Новая фигурка AC/DC

4 янв 2024 : 		 Бывший из AC/DC об AXL'е ROSE: «Он совсем не похож на того персонажа, о котором все слышали»

21 дек 2023 : 		 Мультикамерная съемка выступления AC/DC

17 дек 2023 : 		 Умер оригинальный ударник AC/DC

14 дек 2023 : 		 Бывший из AC/DC: «Когда я узнал, что случилось с Боном Скоттом, я не был удивлён»

5 дек 2023 : 		 CHRIS SLADE: «В AC/DC многое остаётся недосказанным»

21 ноя 2023 : 		 PHIL RUDD надеется, что еще сыграет с AC/DC

25 окт 2023 : 		 Lars Ulrich о выступлении AC/DC на фестивале Power Trip: «Это был триумф»

19 окт 2023 : 		 Видео с выступления AC/DC
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AC/DC открыли тур



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AC/DC выступлением 17 мая в Gelsenkirchen, Germany открыли новый европейский тур:

01. If You Want Blood (You've Got It)
02. Back In Black
03. Demon Fire
04. Shot Down In Flames
05. Thunderstruck
06. Have A Drink On Me
07. Hells Bells
08. Shot In The Dark
09. Stiff Upper Lip
10. You Shook Me All Night Long
11. Rock 'N' Roll Train
12. Shoot To Thrill
13. Sin City
14. Givin The Dog A Bone
15. Dirty Deeds Done Dirt Cheap
16. Dog Eat Dog
17. High Voltage
18. Hell Ain't A Bad Place To Be
19. Riff Raff
20. Highway To Hell
21. Whole Lotta Rosie
22. Let There Be Rock

Encore:

23. T.N.T.
24. For Those About To Rock (We Salute You)






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20 май 2024
s
sibterminator
Главное, чтобы Брайана во Франции с Депардье не перепутали.
20 май 2024
Вашингтон Ирвинг
sibterminator, отменят за квартиры в Саранске и Грозном!
20 май 2024
s
sibterminator
Вашингтон Ирвинг, так Депардье щас МиТу раскручивают.
20 май 2024
F
Family Ghost
24 песни? Мое почтение
Like!1

просмотров: 415

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