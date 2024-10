сегодня



Классика AC/DC вновь в чартах



На этой неделе классический хит AC/DC “Thunderstruck” вновь оказался в чартах — Official Singles Downloads (#80) и Official Singles Sales (#83). Ранее песня попала в Топ-10 только в одном из этих списков - в Official Singles Downloads. В списке самых скачиваемых мелодий в Великобритании фаворит AC/DC поднялся до 9 места. В рейтинге Official Singles Sales синглу пока не удалось попасть в этот рейтинг, хотя он был близок к этому, достигнув пика на отметке #12.







