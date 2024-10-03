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*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
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AC/DC

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|||| сегодня

Классика AC/DC вновь в чартах



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На этой неделе классический хит AC/DC “Thunderstruck” вновь оказался в чартах — Official Singles Downloads (#80) и Official Singles Sales (#83). Ранее песня попала в Топ-10 только в одном из этих списков - в Official Singles Downloads. В списке самых скачиваемых мелодий в Великобритании фаворит AC/DC поднялся до 9 места. В рейтинге Official Singles Sales синглу пока не удалось попасть в этот рейтинг, хотя он был близок к этому, достигнув пика на отметке #12.

AC/DC Classic Returns To Two UK Charts This Week




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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3 окт 2024
resurgamresponses
мега хит.
в скольких фильмах он саундтрачит!!
приблизительно гдет в 50 (наверное более) считая тв передачи, хоум видео, тв сериалы и кино
3 окт 2024
d
decided
Новый Дедпул и Расомаха видимо дали такой эффект ))

просмотров: 174

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