сегодня



26 платина AC/DC



Восьмого июля AC/DC получили 26 платиновую награду за альбом "Back In Black". 25 раз он становился платиновым в декабре 2019 года. Кроме того, восьмого июля еще несколько релизов группы обновили свои награды:



Альбомы:



* "The Razors Edge" (six times platinum)

* "Live" (four times platinum)

* "High Voltage" (four times platinum)

* "Dirty Deeds Done Dirt Cheap" (seven times platinum)

* "Highway To Hell" (eight multi-platinum)

* "Live - Collector's Edition" (four times platinum)

* "Back In Black" (26 times platinum)



Синглы:



* "It's A Long Way To The Top (If You Wanna Rock N'' Roll)" (platinum)

* "You Shook Me All Night Long" (six times platinum)

* "Back In Black" (seven times platinum)

* "Dirty Deeds Done Dirt Cheap" (double platinum)

* "Shoot To Thrill" (double platinum)

* "Thunderstruck" (diamond)

* "Highway To Hell" (six times platinum)

* "T.N.T." (triple platinum)

* "Hells Bells" (triple platinum)







+2 -0



( 1 ) просмотров: 303