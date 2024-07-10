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*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
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AC/DC

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10 июл 2024 : 		 26 платина AC/DC

7 июл 2024 : 		 Видео полного выступления AC/DC

25 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

17 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

15 июн 2024 : 		 Часы от AC/DC

10 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

7 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

5 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

2 июн 2024 : 		 Классика AC/DC вновь в чартах

30 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления AC/DC

27 май 2024 : 		 AC/DC отыграли третий концерт

22 май 2024 : 		 AC/DC отыграли второй концерт

21 май 2024 : 		 Видео полного выступления AC/DC

20 май 2024 : 		 AC/DC открыли тур

17 май 2024 : 		 AC/DC переиздадут альбомы

15 май 2024 : 		 Альбом AC/DC послужил вдохновением для сборника детективных рассказов

6 май 2024 : 		 CHRIS SLADE об участии AXL'a ROSE'a в туре AC/DC: «Он профессионал»

7 апр 2024 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC о том, кто лучше — Brian Johnson или Бон Скотт

5 апр 2024 : 		 Новое видео AC/DC

31 мар 2024 : 		 BOBBY BLITZ, CHRIS CAFFERY, DAN LORENZO исполняют AC/DC

30 мар 2024 : 		 Новая фигурка AC/DC

29 мар 2024 : 		 AC/DC продали 1,5 миллиона билетов за день

29 фев 2024 : 		 CHRIS SLADE хотел бы играть в AC/DC

28 фев 2024 : 		 AC/DC в чартах TikTok

22 фев 2024 : 		 Юбилейные пластинки AC/DC

12 фев 2024 : 		 AC/DC анонсировали тур
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26 платина AC/DC



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Восьмого июля AC/DC получили 26 платиновую награду за альбом "Back In Black". 25 раз он становился платиновым в декабре 2019 года. Кроме того, восьмого июля еще несколько релизов группы обновили свои награды:

Альбомы:

* "The Razors Edge" (six times platinum)
* "Live" (four times platinum)
* "High Voltage" (four times platinum)
* "Dirty Deeds Done Dirt Cheap" (seven times platinum)
* "Highway To Hell" (eight multi-platinum)
* "Live - Collector's Edition" (four times platinum)
* "Back In Black" (26 times platinum)

Синглы:

* "It's A Long Way To The Top (If You Wanna Rock N'' Roll)" (platinum)
* "You Shook Me All Night Long" (six times platinum)
* "Back In Black" (seven times platinum)
* "Dirty Deeds Done Dirt Cheap" (double platinum)
* "Shoot To Thrill" (double platinum)
* "Thunderstruck" (diamond)
* "Highway To Hell" (six times platinum)
* "T.N.T." (triple platinum)
* "Hells Bells" (triple platinum)




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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10 июл 2024
resurgamresponses
просто великолепно. \m/

просмотров: 303

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