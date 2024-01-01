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Бывший ударник AC/DC о том, почему не поехал в текущий тур



CHRIS SLADE в очередной раз был вынужден развеять слухи о том, что он разочарован тем фактом, что не поехал в тур с AC/DC:



«Нет, я не расстроен. Знаете что? Стал бы я это делать? Это совершенно другой вопрос. Я бы ответил, что да, конечно, я бы поехал с ними в тур. Angus, вероятно, хотел перемен и подумал, что я не справлюсь. Но я ровесник Brian'a. Так что нельзя быть эйджистом и говорить: "Slade уже слишком стар", потому что Angus сам, видите ли, не первой молодости. Ему всего лишь около 69, я думаю. Я не совсем уверен, сколько ему лет — 66, 69, что-то в этом роде. Так что, да, ему не стоило думать о моём возрасте.



Кстати, я знаю Matt'a. Я был знаком с ним, когда жил в Калифорнии. Я часто встречался с ним и много раз с ним разговаривал. У нас есть общие друзья, у которых была группа в заведении под названием Pancho's на Манхэттен-Бич в Калифорнии. Они играли каждую пятницу. Я ходил туда, иногда сидел в зале, но всегда ходил посмотреть на них, понаблюдать за ними. Это потрясная группа. И Matt был одним из барабанщиков, которые играли в группе. Я видел его там несколько раз, мы разговаривали, и он рассказал мне об Alanis [Morissette] , которая предложила ему поехать в тур в самом начале — в тур для поддержки "Jagged Little Pill", а он хотел сосредоточиться на студийной работе в Лос-Анджелесе. И он тогда сказал ей "нет". Так что, возможно, на этот раз он усвоил урок. [Смеётся]».







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