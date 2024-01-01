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*KISS набрали миллиард 32
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 28
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 25
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 23
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AC/DC

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18 июл 2024 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют AC/DC

10 июл 2024 : 		 26 платина AC/DC

7 июл 2024 : 		 Видео полного выступления AC/DC

25 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

17 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

15 июн 2024 : 		 Часы от AC/DC

10 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

7 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

5 июн 2024 : 		 Видео с выступления AC/DC

2 июн 2024 : 		 Классика AC/DC вновь в чартах

30 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления AC/DC

27 май 2024 : 		 AC/DC отыграли третий концерт

22 май 2024 : 		 AC/DC отыграли второй концерт

21 май 2024 : 		 Видео полного выступления AC/DC

20 май 2024 : 		 AC/DC открыли тур

17 май 2024 : 		 AC/DC переиздадут альбомы

15 май 2024 : 		 Альбом AC/DC послужил вдохновением для сборника детективных рассказов

6 май 2024 : 		 CHRIS SLADE об участии AXL'a ROSE'a в туре AC/DC: «Он профессионал»

7 апр 2024 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC о том, кто лучше — Brian Johnson или Бон Скотт

5 апр 2024 : 		 Новое видео AC/DC

31 мар 2024 : 		 BOBBY BLITZ, CHRIS CAFFERY, DAN LORENZO исполняют AC/DC

30 мар 2024 : 		 Новая фигурка AC/DC

29 мар 2024 : 		 AC/DC продали 1,5 миллиона билетов за день

29 фев 2024 : 		 CHRIS SLADE хотел бы играть в AC/DC

28 фев 2024 : 		 AC/DC в чартах TikTok

22 фев 2024 : 		 Юбилейные пластинки AC/DC
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|||| 18 июл 2024

POSTMODERN JUKEBOX исполняют AC/DC



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POSTMODERN JUKEBOX опубликовали видео собственного прочтения хита AC/DC "Thunderstruck"

AC/DC Classic "Thunderstruck" Gets Bluegrass Treatment By POSTMODERN JUKEBOX Vocalist ROBYN ADELE ANDERSON; One Take Live Video Streaming




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